Barcelona, Umtiti ile 2026'ya kadar uzattı!

Barcelona, savunma oyuncusu Samuel Umtiti'nin sözleşmesini uzattı.



Kulüpten yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Samuel Umtiti ile 2026 yılına kadar sözleşme uzatıldığı duyuruldu.



Daha önce Barcelona'da, vergiler hariç 20 milyon alan oyuncunun maaşının bir kısmından vazgeçtiği ifade edildi.



Fransız oyuncunun mevcut sözleşmesi 2022-23 sezonunda sona eriyordu.



FFP konusunda sıkıntı yaşayan Barcelona'nın, Fransız oyuncunun maaşında yaptığı bu indirimle Manchester City'den transfer edilen Ferran Torres'in lisansının çıkarılacağı belirtildi.



Samuel Umtiti, bu sezon Barcelona formasıyla 1 maç oynadı.





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