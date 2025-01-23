Barcelona sözleşme uzattı: Ronald Araujo

Barcelona, Uruguaylı stoperi Ronald Araujo ile yeni sözleşme imzaladı.
Kulüpten yapılan açıklamada yeni sözleşmenin 2031 yılına kadar olduğu ifade edilirken Araujo'nun maaşına ve serbest kalma maddesine dair bir detay paylaşılmadı.
Barcelona formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Uruguaylı stoper, bu maçlarda 1 asist yapmayı başardı.
Kulüpten yapılan açıklamada yeni sözleşmenin 2031 yılına kadar olduğu ifade edilirken Araujo'nun maaşına ve serbest kalma maddesine dair bir detay paylaşılmadı.
Barcelona formasıyla bu sezon 5 resmi maça çıkan Uruguaylı stoper, bu maçlarda 1 asist yapmayı başardı.