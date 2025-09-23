23 Eylül
Boluspor-Ümraniye
0-1
23 Eylül
Arca Çorum FK-Serik Belediyespor
0-013'
23 Eylül
Iğdır FK-Hatayspor
1-113'
23 Eylül
Athletic Bilbao-Girona
0-110'
23 Eylül
Espanyol-Valencia
0-012'
23 Eylül
Levante-Real Madrid
22:30
23 Eylül
Sevilla-Villarreal
22:30
23 Eylül
Wolves-Everton
21:45

Barcelona, Rashford'un bonservisi için harekete geçti!

Barcelona, Manchester United'dan kiraladığı Marcus Rashford'un bonservisi için pazarlıklara başladı.

calendar 23 Eylül 2025 19:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.



Barcelona, sezon başında Manchester United'dan kiraladığı Marcus Rashford'un bonservisi için harekete geçti.

30 MİLYON EURO HAZIR

Daily Stard'da yer alan habere göre; Barcelona, İngiliz yıldızı kadrosuna katmak için 30 milyon Euro ödemeye hazır.

Ancak Manchester United, bu transferin gerçekleşmesi için 40 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli talep ediyor.

27 yaşındaki İngiliz yıldız, bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
