Barcelona, Rashford'un bonservisi için harekete geçti!

Barcelona, sezon başında Manchester United'dan kiraladığı Marcus Rashford'un bonservisi için harekete geçti.



30 MİLYON EURO HAZIR



Daily Stard'da yer alan habere göre; Barcelona, İngiliz yıldızı kadrosuna katmak için 30 milyon Euro ödemeye hazır.



Ancak Manchester United, bu transferin gerçekleşmesi için 40 milyon Euro'ya yakın bir bonservis bedeli talep ediyor.



27 yaşındaki İngiliz yıldız, bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.