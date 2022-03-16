Barcelona, İstanbul'a ayak bastı

UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanşında Galatasaray'ın konuğu olacak Barcelona Futbol Takımı, İstanbul'a iniş yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Barcelona, İstanbul'a ayak bastı
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16 Mart 2022 17:45
UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turu rövanşında 17 Mart Perşembe günü Galatasaray'la karşılaşacak İspanya'nın Barcelona takımı, İstanbul'a geldi.

Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul Havalimanı'na gelen İspanyol ekip, buradan İstanbul'da konaklayacağı otele geçti.

Az sayıda taraftar futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.

Barcelona, Galatasaray maçı öncesi son antrenmanını saat 20.00'de karşılaşmanın oynanacağı Nef Stadı'nda yapacak. Antrenman öncesinde teknik direktör Xavi Hernandez statta basın toplantısı düzenleyecek.

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