Barcelona'dan Draxler hamlesi!

İspanya La Liga devi Barcelona'nın, Paris Saint Germain'de yeterince forma şansı bulamayan Julian Draxler için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'dan Draxler hamlesi!
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06 Ocak 2022 15:44
Barcelona'nın, Paris Saint Germain'de forma giyen Julian Draxler için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.

El Nacional'ın haberine göre, Barcelona'nın 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilendiği belirtildi.

Haberde ayrıca, Fransız kulübünün oyuncuyu kadroda düşünmediği ve Draxler'i 15 milyon euroluk bir bonservis ücretine serbest bırakabileceği ifade edildi.

Draxler bu sezon çıktığı 14 maçta, 2 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.


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