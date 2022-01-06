Barcelona'dan Draxler hamlesi!

Barcelona'nın, Paris Saint Germain'de forma giyen Julian Draxler için girişimlerde bulunduğu iddia edildi.



El Nacional'ın haberine göre, Barcelona'nın 28 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilendiği belirtildi.



Haberde ayrıca, Fransız kulübünün oyuncuyu kadroda düşünmediği ve Draxler'i 15 milyon euroluk bir bonservis ücretine serbest bırakabileceği ifade edildi.



Draxler bu sezon çıktığı 14 maçta, 2 gol ve 2 asist yapma başarısı gösterdi.





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