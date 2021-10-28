Barcelona'da Ronald Koeman dönemi bitti

Barcelona'da teknik direktör Ronald Koeman'ın görevine son verildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Barcelona'da Ronald Koeman dönemi bitti
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28 Ekim 2021 01:11
İspanya'nın Barcelona Kulübü, Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman'ın görevine son verdi.

Barcelona Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Barcelona Kulübü, A takımın teknik direktörü Ronald Koeman'ı bu akşam görevinden aldı. Kulüp Başkanı Joan Laporta, Rayo Vallecano yenilgisinin ardından kararı kendisine bildirdi." ifadeleri kullanıldı.

Hollandalı teknik adama yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek kariyerinde başarı dilendi.

Barcelona, 15 puanla 9. sırada olduğu ligde bu sezon şimdiye kadar oynadığı 10 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Katalan takımı, geçen hafta sonu sahasında oynadığı maçta Real Madrid'e 2-1 yenildikten sonra dün akşam da deplasmanda Rayo Vallecano'ya 1-0 mağlup oldu.

Barcelona'da yaklaşık 15 ay görev yapan Koeman, toplamda 67 maça takımın başında çıkarak 39 galibiyet, 16 mağlubiyet ve 12 beraberlik aldı.

Koeman, Barcelona ile geçen sezon Kral Kupası'nı kazandı.


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