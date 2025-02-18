Barcelona çok zorlandı, liderliği kaptı

LaLiga'nın 24. haftasında Barcelona, evinde Rayo Vallecano'yu 1-0'lık skorla mağlup ederek ligde zirveye yerleşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Barcelona çok zorlandı, liderliği kaptı
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18 Şubat 2025 00:59
Son güncelleme 18 Şubat 2025 01:04
LaLiga'nın 24. haftasında Barcelona ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi.

Estadi Olimpic Lluis Compnays'de oynanan mücadelede Barcelona, Rayo Vallecano'yu 1-0'lık skorla mağlup etti.

Barcelona'nın golü 28. dakikada Robert Lewandowski'nın penaltıdan attığı golle geldi.

Bu sonuçla birlikte Barcelona, 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve ligde zirveye yerleşti.

Konuk ekip Rayo Vallecano ise 9 maç aradan sonra kaybetti ve 35 puanla 6. sırada kaldı.

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