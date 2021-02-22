Bandırmaspor'da Lacina Traore ile yollar ayrıldı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor'da Lacina Traore ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Bandırmaspor'da Lacina Traore ile yollar ayrıldı
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22 Şubat 2021 23:03
TFF 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor'da, Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Lacina Traore'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Lacina Traore ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.



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