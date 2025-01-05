Bandırmaspor ligde 12 maç sonra kaybetti!

Trendyol 1. Lig 18. hafta maçında Manisa FK, deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaştı. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 3-2 kazandı.
Manisa FK 15. dakikada Oğuz Gürbulak, 28. dakikada Demba Diallo ve 37. dakikada Muhammed Kiprit ile 3-0 öne geçti ve ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi ekip, 67. dakikada Paulinho, 70. dakikada ise Marco Paixao ile üst üste 2 gol buldu. Buna rağmen geri dönüş yapamadı ve mücadele 3-2 Manisa FK'nın üstünlüğüyle sona erdi.
Bandırmaspor, ligde 12 maç sonra mağlup oldu. Manisa FK ise galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Ligde zirve mücadelesi veren Bandırmaspor, 33 puanda kaldı ve lider Kocaeli ile puan farkı 5 oldu. Manisa FK ise puanını 26'ya çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Pendikspor ile karşılaşacak. Manisa FK ise Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Emir Eray Eyisoy, Kadir Beyaz
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Hikmet Çiftçi, İbrahim Kaya, Nomel (Dk. 46 Paulinho), Paixao, Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 62 Sitoe), Rahmetullah Berişbek, Diniyev, Faruk Can Genç
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum, Oğuz Gürbulak (Dk. 90+3 Umut Erdem), Ramirez (Dk. 69 Birkan Yılmaz), Osuji (Dk. 90+3 Mustafa İnan), Diallo (Dk. 69 Kadir Kaan Yurdakul), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 74 Okyere), Cissokho, Kaan Kanak, Bartu Göçmen, Hodzic
Goller: Dk. 15 Oğuz Gürbulak, Dk. 29 Diallo, Dk 38 Muhammed Enes Kiprit (Manisa FK), Dk. 67 Paulinho, Dk. 70 Paixao (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Nomel, Dk. 58 Hikmet Çiftçi, Dk. 77 Paixao (Bandırmaspor), Dk. 11 Muhammed Enes Kiprit, Dk. 33 Diallo, Dk. 82 Yusuf Talum (Manisa FK)
Manisa FK 15. dakikada Oğuz Gürbulak, 28. dakikada Demba Diallo ve 37. dakikada Muhammed Kiprit ile 3-0 öne geçti ve ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi ekip, 67. dakikada Paulinho, 70. dakikada ise Marco Paixao ile üst üste 2 gol buldu. Buna rağmen geri dönüş yapamadı ve mücadele 3-2 Manisa FK'nın üstünlüğüyle sona erdi.
Bandırmaspor, ligde 12 maç sonra mağlup oldu. Manisa FK ise galibiyet serisini 3 maça çıkardı.
Ligde zirve mücadelesi veren Bandırmaspor, 33 puanda kaldı ve lider Kocaeli ile puan farkı 5 oldu. Manisa FK ise puanını 26'ya çıkardı.
Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Pendikspor ile karşılaşacak. Manisa FK ise Ümraniyespor ile karşılaşacak.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Emir Eray Eyisoy, Kadir Beyaz
Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Hikmet Çiftçi, İbrahim Kaya, Nomel (Dk. 46 Paulinho), Paixao, Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 62 Sitoe), Rahmetullah Berişbek, Diniyev, Faruk Can Genç
Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum, Oğuz Gürbulak (Dk. 90+3 Umut Erdem), Ramirez (Dk. 69 Birkan Yılmaz), Osuji (Dk. 90+3 Mustafa İnan), Diallo (Dk. 69 Kadir Kaan Yurdakul), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 74 Okyere), Cissokho, Kaan Kanak, Bartu Göçmen, Hodzic
Goller: Dk. 15 Oğuz Gürbulak, Dk. 29 Diallo, Dk 38 Muhammed Enes Kiprit (Manisa FK), Dk. 67 Paulinho, Dk. 70 Paixao (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Nomel, Dk. 58 Hikmet Çiftçi, Dk. 77 Paixao (Bandırmaspor), Dk. 11 Muhammed Enes Kiprit, Dk. 33 Diallo, Dk. 82 Yusuf Talum (Manisa FK)