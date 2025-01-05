Bandırmaspor ligde 12 maç sonra kaybetti!

Trendyol 1. Lig 18. hafta maçında Manisa FK, deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaştı. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 3-2 kazandı.



Manisa FK 15. dakikada Oğuz Gürbulak, 28. dakikada Demba Diallo ve 37. dakikada Muhammed Kiprit ile 3-0 öne geçti ve ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.



İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi ekip, 67. dakikada Paulinho, 70. dakikada ise Marco Paixao ile üst üste 2 gol buldu. Buna rağmen geri dönüş yapamadı ve mücadele 3-2 Manisa FK'nın üstünlüğüyle sona erdi.



Bandırmaspor, ligde 12 maç sonra mağlup oldu. Manisa FK ise galibiyet serisini 3 maça çıkardı.



Ligde zirve mücadelesi veren Bandırmaspor, 33 puanda kaldı ve lider Kocaeli ile puan farkı 5 oldu. Manisa FK ise puanını 26'ya çıkardı.



Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor, Pendikspor ile karşılaşacak. Manisa FK ise Ümraniyespor ile karşılaşacak.



Stat: Bandırma 17 Eylül



Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Emir Eray Eyisoy, Kadir Beyaz



Teksüt Bandırmaspor: Zafer Görgen, Hikmet Çiftçi, İbrahim Kaya, Nomel (Dk. 46 Paulinho), Paixao, Atınç Nukan, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Dk. 62 Sitoe), Rahmetullah Berişbek, Diniyev, Faruk Can Genç



Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Yusuf Talum, Oğuz Gürbulak (Dk. 90+3 Umut Erdem), Ramirez (Dk. 69 Birkan Yılmaz), Osuji (Dk. 90+3 Mustafa İnan), Diallo (Dk. 69 Kadir Kaan Yurdakul), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 74 Okyere), Cissokho, Kaan Kanak, Bartu Göçmen, Hodzic



Goller: Dk. 15 Oğuz Gürbulak, Dk. 29 Diallo, Dk 38 Muhammed Enes Kiprit (Manisa FK), Dk. 67 Paulinho, Dk. 70 Paixao (Bandırmaspor)



Sarı kartlar: Dk. 7 Nomel, Dk. 58 Hikmet Çiftçi, Dk. 77 Paixao (Bandırmaspor), Dk. 11 Muhammed Enes Kiprit, Dk. 33 Diallo, Dk. 82 Yusuf Talum (Manisa FK)



