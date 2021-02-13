TFF 1. Lig'de 21. hafta mücadelesinde Erkan Sözeri'nin takımı Bandırmaspor ile Fatih Tekke'nin çalıştırdığı İstanbulspor kozlarını paylaştı



Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, İstanbulspor 62. dakikada Patrick Etoga Atchom ile öne geçti. Bandırmaspor'da 73'te Selçuk Alibaz skoru eşitledi. 90'da Ruben Rayo takımına 3 puanı getirdi.



Alınan bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 30'a yükseltirken iki hafta sonra kazandı. İstanbulspor ise üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 40 puanda kaldı



Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak. İstanbulspor sahasında Samsunspor'u konuk edecek.



