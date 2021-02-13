Bandırmaspor geriden geldi, İstanbulspor'u yendi

TFF 1. Lig'de 21. hafta mücadelesinde Bandırmaspor geriden geldiği maçta İstanbulspor'u mağlup etti.

Haber; Sporx.com
Abone Ol
Bandırmaspor geriden geldi, İstanbulspor'u yendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Şubat 2021 15:33
TFF 1. Lig'de 21. hafta mücadelesinde Erkan Sözeri'nin takımı Bandırmaspor ile Fatih Tekke'nin çalıştırdığı İstanbulspor kozlarını paylaştı

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı. Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, İstanbulspor 62. dakikada Patrick Etoga Atchom ile öne geçti. Bandırmaspor'da 73'te Selçuk Alibaz skoru eşitledi. 90'da Ruben Rayo takımına 3 puanı getirdi.

Alınan bu sonucun ardından Bandırmaspor puanını 30'a yükseltirken iki hafta sonra kazandı. İstanbulspor ise üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 40 puanda kaldı

Ligin bir sonraki haftasında Bandırmaspor deplasmanda Eskişehirspor ile karşılaşacak. İstanbulspor sahasında Samsunspor'u konuk edecek.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için