Orlando Magic yıldızı Paolo Banchero, Magic'in NBA'de "tanınan" takımlardan biri olmaya çalıştığını söyledi.



Banchero, Slam dergisinden Jared Ebanks ile yaptığı röportajda, Magic'in son iki sezonda gösterdiği gelişimden ve bundan sonra hangi noktaya doğru ilerlemeyi hedeflediğinden bahsetti:



"Orlando'ya ilk geldiğimde takım için çok fazla beklenti olmadığından ötürü, benim üzerimde çok fazla beklenti vardı. Ama bunun takıma yansımasını ve takım başarısı olmasını istemiştim. İnsanların tekrar maçlara gelmeye başlamasını arzuluyordum. Yani taraftar kitlesinin büyümesini görmek harika oldu. Tabii ki organizasyon da büyüdü ve bizler de daha ciddileşerek, playofflarda yer aldık.



Ama artık başlangıç aşamasında başarıya ulaşmanın verdiği mutluluktan geçiş yapma zamanının geldiğini düşünüyorum. Artık, Doğu'nun ve ligin tanınan isimlerinden biri olmaya çalışıyoruz. Bunun kolay olmayacağını hepimiz biliyoruz fakat bence hepimiz hazırız ve heyecanlıyız."



Magic geçtiğimiz sezonu 47-35'lik bir dereceyle tamamlayarak Doğu Konferansı'nda beşinci sıraya yerleşmiş ve 2020'den bu yana ilk kez playofflara kalmış olsa da, ilk turda Cleveland Cavaliers'a elenmişti.





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