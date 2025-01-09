Banchero bu hafta içinde parkelere dönecek

Orlando Magic yıldızı Paolo Banchero'nun bu hafta içinde oblik kası sakatlığından dönmesinin beklendiği kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Banchero bu hafta içinde parkelere dönecek
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09 Ocak 2025 11:22
Orlando Magic yıldızı Paolo Banchero'nun bu hafta içinde oblik kası sakatlığından dönmesinin beklendiği kaydedildi.

ESPN'den Shams Charania, Banchero'nun bu gece Minnesota Timberwolves'a karşı oynanacak maçta veya Cuma günü Milwaukee Bucks'a karşı oynanacak karşılaşmada oblik kası yırtığı sakatlığından dönmesinin beklendiğini belirtti.

22 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz günü Magic ile yapılan antrenmana tam katılım gösterdiği bildirildi.

Sakatlığı nedeniyle 30 Ekim'den beri kenarda olan Banchero, beş maçta ortalama 36,4 dakikada 29,0 sayı, 8,8 ribaund ve 5,6 asist kaydetmişti.

Orlando şu anda Doğu Konferansı'nda 22-16 derecesi ile dördüncü sırada.

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