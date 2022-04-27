Balotelli: 'Riquelme çağırırsa Boca'ya giderim'

Adana Demirsporlu Mario Balotelli, ESPN yayınında eski takım arkadaşı Agüero ile birlikte yaptığı yayında Boca Juniors'ta oynamak istediğini söyledi.



Agüero'nun 'Arjantin'de beğendiğin bir takım var mı?' sorusuna esprili bir yanıt veren Balotelli, "Avrupalı her çocuk küçükken Maradona ve Riquelme'nin Boca'daki videolarını izlemiştir. Boca'yı Maradona ve Riquelme sayesinde tanıdım. Bir gün orada oynayacağımı söyledim. Riquelme beni ararsa gelirim." diye konuştu.



Mario Balotelli, bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 29 maçta 13 gol attı.





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