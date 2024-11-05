Balotelli geri döndü, Parma kazandı

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Parma, evinde Genoa ile karşı karşıya geldi. Stadio Ennio Tardini Stadyumu'ndaki maçta deplasman ekibi Genoa, sahadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı.Genoa'ya galibiyeti getiren tek golü 80'dekaydetti.Genoa, bu sonucun ardından puanını 9 yaptı. Parma da 9 puana yükseldi. Parma bu sezon ligde 11 maçta 1 galibiyet aldı.Öte yandan Genoa ile sözleşme imzalayan İtalyan forvet Mario Balotelli, tam 1701 gün sonra İtalya Serie A'da maça çıktı.İtalya Serie A'nın bir sonraki haftasında Parma, Venezia deplasmanına gidecek. Genoa, Como'yu konuk edecek.