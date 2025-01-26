Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yeniden Balkan Bisiklet Birliğinin (BCU) başkanı oldu.
Türkiye Bisiklet Federasyonunun açıklamasına göre BCU başkanlık seçimi, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapıldı.
Emin Müftüoğlu, seçime katılan 12 ülke federasyonunun hepsinin oyunu alarak 2023 yılından bu yana yürüttüğü başkanlık görevine tekrar seçildi.
Balkan Bisiklet Birliği Kongresi'nde yönetim kurulu ve asbaşkanlık seçimleri de yapıldı.
Kongreye, Avrupa Bisiklet Birliği Başkanı Enrico Della Casa ve Arnavutluk Olimpiyat Komitesi Başkanı Fidel Ylli de katıldı.
Açıklamada kongredeki konuşmasına da yer verilen Emin Müftüoğlu, Balkan Bisiklet Birliğinin son iki yılda bisiklet sporunun gelişimi için önemli çalışmalar yaptığını vurguladı.
"Türk bisikletinin Balkanlar'daki konumunu daha da güçlendiren çalışmalarımızın başarılı olması ve devamlılığı çok değerli." diyen Müftüoğlu, "Bisiklet sporunun daha da geliştirilmesi için sürdürülebilir stratejimize ve vizyonumuza bağlı kalacağız. Balkan Bisiklet Birliği için yapacağımız tüm çalışmalar, Türk bisikletinin gelişimi için de çok önemli. Bizlerden desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a çok teşekkür ediyorum. Türk bisikleti adına hayırlı olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Müftüoğlu, 2023 yılından bu yana Uluslararası Bisiklet Birliği Dayanışma Kurulu üyeliği görevini de sürdürüyor.
Balkan Bisiklet Birliğinde başkanlığa yeniden Emin Müftüoğlu seçildi
Emin Müftüoğlu, tüm ülkelerin desteğiyle yeniden Balkan Bisiklet Birliği Başkanı seçildi.
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, yeniden Balkan Bisiklet Birliğinin (BCU) başkanı oldu.
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