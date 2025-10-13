Balıkesirspor seriye bağladı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk 4 hafta boyunca galip gelemeyen Balıkesirspor son iki maçta 3 puanı seriye bağladı.



Belediye Kütahyaspor önünde evinde galibiyeti 90+6'ncı dakikada ıskaladıktan sonra kendine gelen Bal-Kes son iki haftada Afyonspor'u 4-0, deplasmanda Alanya 1221 FK'yı 2-0 mağlup etti.



Son iki maçtır bu sezon ilk kez kalesini gole kapatan kırmızı-beyazlı ekip 8 puana ulaşarak Play-Off yarışına ortak oldu.







