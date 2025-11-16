16 Kasım
Macaristan-İrlanda
17:00
16 Kasım
Portekiz-Ermenistan
17:00
16 Kasım
Azerbaycan-Fransa
20:00
16 Kasım
Ukrayna-İzlanda
20:00
16 Kasım
Arnavutluk-İngiltere
20:00
16 Kasım
Sırbistan-Letonya
20:00
16 Kasım
İsrail-Moldova
22:45
16 Kasım
İtalya-Norveç
22:45
16 Kasım
Nijerya-Kongo D. Cumhuriyeti
22:00

Balıkesirspor'da kaleci sıkıntısı

Balıkesirspor'da bahis soruşturmasına sevk edilen iki kalecinin durumu belirsiz; gözler Uşakspor maçına Talha'nın çıkmasına çevrildi.

calendar 16 Kasım 2025 12:47
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Balıkesirspor'da kaleci sıkıntısı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak Play-Off yarışına ortak olan Balıkesirspor'da 1 numara krizi patlak verdi.

Kırmızı-beyazlılarda birinci kaleci Furkan Yardım ile ikinci kaleci Yasin Yiğit Berber'in bahis soruşturmasına karışması keyifleri kaçırdı. İki file bekçisinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi nedeniyle gözler üçüncü kaleci Talha Demirkol'a çevrildi.

Ligde oynanan 10 maçta Balıkesirspor'un kalesini Furkan (25) korurken, Yiğit (23) kupada 1 kez görev yaptı. Amatör lisansı olan Talha (19) ise U19 Ligi'nde 1 müsabakaya çıktı. PFDK'nın alt liglerde yer alıp isimleri bahis soruşturmasına karışan oyuncularla ilgili cezaları yarın açıklaması bekleniyor. 3'üncü Lig kulüplerinin soruşturma nedeniyle lige ocak ayına kadar ara verilmesini talep ettiği iddia edilirken, Bal-Kes kalecileri ceza alır ve lig ocak ayına kadar ara verilmeden tekrar başlatılırsa evindeki Uşakspor maçına Talha'yla çıkacak.

