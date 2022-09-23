Balıkesirspor, Ankara Demir karşısında çıkış arıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3 maçtır galibiyete hasret kalıp alt sıralara gerileyen Baynet İnşaat Balıkesirspor, kötü gidişi 24 Eylül Cumartesi günü evinde Ankara Demirspor önünde sonlandırmaya çalışacak.



Balıkesir Atarük Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak 90 dakikayı Eren Gökmen yönetecek.



Bilet fiyatları maraton tribün 10, kapalı tribün 25 TL olarak açıklanırken, şehit yakınları ve gaziler ile kadınlar ve 16 yaş altındaki çocuklar karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyebilecek. Grupta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi alan Balıkesirspor'un 4 puanı, Ankara temsilcisinin ise 6 puanı var.

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