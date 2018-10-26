Bakkali: ''Fenerbahçe maçında 1 puanın nedeni...''

Anderlecht'in Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından, iki gol atanaçıklamalarda bulundu.Zakaria Bakkali, Fenerbahçe karşısında skoru vermelerinin en büyük nedenlerinden biri olarak tecrübesiz oluşlarını gösterdi.Fenerbahçe ağlarına iki gol atan Bakkali' ifadelerini kullandı.