Bakkali: ''Fenerbahçe maçında 1 puanın nedeni...''

Anderlecht'in Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından, iki gol atan Zakaria Bakkali açıklamalarda bulundu.
Zakaria Bakkali, Fenerbahçe karşısında skoru vermelerinin en büyük nedenlerinden biri olarak tecrübesiz oluşlarını gösterdi.
Fenerbahçe ağlarına iki gol atan Bakkali ''Böyle bir takıma karşı kendimizi test etmek için iyi bir maçtı. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Birçok şey yapmak isteyen genç oyunculardan kurulu bir takımız. Bu da skoru tutamamamızın nedenlerinden biri oldu. Yine de tamamen maçı kaybetmediğimize sevindim. Bu seviyede daha fazla oynayarak tecrübe kazanabiliriz. Umarım takımımızdaki genç isimler de bu tecrübeyi en kısa sürede edinir. Şu an hala taraftarımızın istediği seviyede değiliz'' ifadelerini kullandı.
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Zakaria Bakkali, Fenerbahçe karşısında skoru vermelerinin en büyük nedenlerinden biri olarak tecrübesiz oluşlarını gösterdi.
Fenerbahçe ağlarına iki gol atan Bakkali ''Böyle bir takıma karşı kendimizi test etmek için iyi bir maçtı. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Birçok şey yapmak isteyen genç oyunculardan kurulu bir takımız. Bu da skoru tutamamamızın nedenlerinden biri oldu. Yine de tamamen maçı kaybetmediğimize sevindim. Bu seviyede daha fazla oynayarak tecrübe kazanabiliriz. Umarım takımımızdaki genç isimler de bu tecrübeyi en kısa sürede edinir. Şu an hala taraftarımızın istediği seviyede değiliz'' ifadelerini kullandı.
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