Hasan Ali'den maç sonu paylaşım; 'Gözlerim doldu'

Fenerbahçe'de Anderlecht karşısında güzel bir gol atan Hasan Ali Kaldırım, karşılaşma sonrasında bir mesaj paylaştı.

Taraftarların desteğine duygulandığını belirten Hasan Ali, "Taraftarlarımızdan, bugün takımın bulunduğu durumdan dolayı özür diliyorum. Bu soğukta destek verdiler hiç durmadan. Sahaya çıkarken deplasman tribününe baktığımda onların coşkusunu görünce gözlerim doldu. Çok duygulandım. Bu formanın kıymetini bilmeliyiz. Hepsine çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.