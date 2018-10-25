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Hasan Ali'den maç sonu paylaşım; "Gözlerim doldu"

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Anderlecht'in 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada güzel bir gol atan Hasan Ali Kaldırım, karşılaşma sonrasında bir mesaj paylaştı.

Kaynak: Sporx.com
Hasan Ali'den maç sonu paylaşım; 'Gözlerim doldu'
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25 Ekim 2018 23:39
Fenerbahçe'de Anderlecht karşısında güzel bir gol atan Hasan Ali Kaldırım, karşılaşma sonrasında bir mesaj paylaştı.
 
Taraftarların desteğine duygulandığını belirten Hasan Ali, "Taraftarlarımızdan, bugün takımın bulunduğu durumdan dolayı özür diliyorum. Bu soğukta destek verdiler hiç durmadan. Sahaya çıkarken deplasman tribününe baktığımda onların coşkusunu görünce gözlerim doldu. Çok duygulandım. Bu formanın kıymetini bilmeliyiz. Hepsine çok teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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