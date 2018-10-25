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Sven Kums: "Kendi ayağımıza sıktık!"

Anderlecht'in tecrübeli oyuncusu Sven Kums, 2-2 biten Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: Sporx.com
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http://adm3.sporx.com/_ajax/img800x600.php?id=be2eb7cbe050473b5bc00d78c0976f4a
25 Ekim 2018 22:39
Anderlecht ile Fenerbahçe'nin 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Belçika ekbinin orta saha oyuncusu Sven Kums, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Sven Kums'un sözleri:

"Resmen kendi ayağımıza sıktık. Maça çok iyi başlamıştık. İlk yarıda üstünlüğü ele aldık ve ardından ikinci yarıda da hemen golü bulduk. Geçtiğimiz haftalarda yaşadığımız şeyleri yine yaşadık. Bunun artık özrü yok çünkü çok fazla maçı bu şekilde kaybettik."

"TANRIM, BİR SÜRÜ POZİSYONA GİRDİLER"

Türkler'den daha mı iyiydiniz sorusu üzerine Kums, "Tanrım, onlar da bir sürü pozisyona girdiler ama kalecimiz Thomas Didillon harika pozisyonlar çıkardı. Onlar da iyi oynadılar ama bu maçı elimizden kaçırmamalıydık. Özellikle, evdeyseniz ve 2-0 öne geçmişseniz kazanmak mecburiyetindesiniz."

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