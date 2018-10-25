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Hein Vanhaezebrouck:''Deneyime ihtiyaçları var''

Anderlecht Teknik Direktörü Hein Vanhaezebrouck, 2-2 biten Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Hein Vanhaezebrouck:''Deneyime ihtiyaçları var''
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25 Ekim 2018 23:21
UEFA Avrupa Ligi D Grubu üçüncü hafta maçında, sahasında Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Anderlecht'in teknik direktörü Hein Vanhaezebrouck, oyuncularının deneyime ihtiyacı olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Belçikalı teknik adam, "Benim için genç bir takım olarak, atletik bir takıma karşı oynayabildiğimizi görmek iyiydi. Sonrasında her şeyin yolunda gittiğini gördüm. Oyuncularımızın deneyime ihtiyacı olduğunu görmüş oldum." diye konuştu.

Hein Vanhaezebrouck, bazı oyuncularının deneyim kazanmasının, kendisi için galip gelmekten daha önemli olduğunu belirterek, "Oyuncularımız her şeyden önce takım olarak oynadılar. Bazı oyuncular bana göre daha başarılıydı. Bizim için bu maç bir testti." ifadelerini kullandı.

Belçikalı teknik adam, oynadıkları futbolun gayet iyi olduğunu ancak savunmada sorunlar yaşadıklarını sözlerine ekledi.

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