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Michael Frey: "Gollerim devam edecek"

Fenerbahçe'de Anderlecht'e ilk golünü atan Michael Frey, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Sporx.com
Michael Frey: 'Gollerim devam edecek'
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25 Ekim 2018 23:24
Fenerbahçe'nin Anderlecht ile 2-2 berabere kaldığı maçta ağları sarsan Michael Frey, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Sözlerine karşılaşmayı değerlendirerek başlayan Michael Frey, "Öncelikle iyi bir ilk yarı geçirdiğimizi düşünüyorum. Çok iyi olmasak da bazı şanslar ürettik. Benim bir topumu kaleci çıkarttı, Islam Slimani'nin girdiği bir pozisyon vardı. Dolayısıyla ilk yarıda iyiydik, diyebilirim. Tabii ki taktik anlamda geliştirebileceğimiz bazı şeyler vardı. Devre arasında da bunları konuştuk. İkinci yarıda düzeltmemiz gereken bu taktiksel değişiklikleri yaptık, bu yüzden de geri dönüşü yapıp 1 puanla evimize dönüyoruz." dedi.

Takımın her geçen gün üzerine koyduğunu ve daha iyi bir seviyeye geldiğini ifade eden Frey, "İdmanlarda çok fazla çalışıyoruz. Son zamanlardaki durumumuzu çok iyi değerlendiremeyiz açıkçası. Zor zamanlar geçirdik ancak son maçlarda gitgide daha iyiye gittiğimizi gösterdik. Bugün evet, kazanamadık belki ama 1 puan bizim için çok önemliydi. Aynı mücadeleyi ligde de gösterip, üst sıralara tırmanmamız gerekiyor. Bugün hepimiz birbirimiz için savaştık, bunun sebebi de çok çalışmamız." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe forması altında ilk golünü attığı için mutlu olduğunu dile getiren İsviçreli futbolcu, "İlk golümü attığım için mutluyum. Takımıma yardım ettiğim için mutluyum. Son maçlarda da birkaç fırsat gelmişti ama belki birazcık şansım yoktu diyebilirim. İlk golün gelmesi gerçekten benim için iyi oldu. Ben, tabii ki daha fazla sayıda gol atmak istiyorum. Ben buraya gol atmak için geldim. Dediğim gibi devamı gelecek." diyerek sözlerini noktaladı.

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