Bahis skandalında Beşiktaş'tan iki isim!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde yürütülen geniş kapsamlı bahis soruşturmasıyla ilgili önemli bir duyuru yaptı.
TFF, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun tespit edildiğini ve bu isimlerin tamamının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
BEŞİKTAŞ'TAN İKİ İSİM
TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'den 27 isim yer aldığı belirtilirken Beşiktaş'tan iki isim açıklandı.
Siyah-beyazlılarda Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu, bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.
İKİ FUTBOLCUDAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili açıklama yapan Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu, bahis oynamadıklarını açıklayarak hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu.
