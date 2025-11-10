Bahis skandalında Beşiktaş'tan iki isim!

TFF'nin bahis soruşturması kapsamında sevk ettiği isimlerde Beşiktaş'tan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun ismi bulundu.

calendar 10 Kasım 2025 20:02 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2025 20:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bahis skandalında Beşiktaş'tan iki isim!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), profesyonel liglerde yürütülen geniş kapsamlı bahis soruşturmasıyla ilgili önemli bir duyuru yaptı.

TFF, bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun tespit edildiğini ve bu isimlerin tamamının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.

BEŞİKTAŞ'TAN İKİ İSİM

TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'den 27 isim yer aldığı belirtilirken Beşiktaş'tan iki isim açıklandı.

Siyah-beyazlılarda Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu, bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen isimler arasında yer aldı.

İKİ FUTBOLCUDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama yapan Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu, bahis oynamadıklarını açıklayarak hukuki yollara başvuracaklarını duyurdu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.