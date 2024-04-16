Bahçeşehir Koleji finalin ilk maçında Almanya'da

FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, çarşamba günü deplasmanda NINERS Chemnitz ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Bahçeşehir Koleji finalin ilk maçında Almanya'da
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16 Nisan 2024 15:47
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası finali ilk maçında çarşamba günü deplasmanda Almanya temsilcisi NINERS Chemnitz ile karşılaşacak.

Almanya'nın Chemnitz şehrinde yapılacak ve TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşma, NTV'den canlı yayınlanacak.

Müsabakanın rövanşı, 24 Nisan Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Bahçeşehir Koleji, organizasyonun yarı finalinde İtalya'nın Itelyum Varese takımını elemişti.

NINERS Chemnitz ise yarı finalde İspanya temsilcisi Surne Bilbao Basket'i eleyerek finale yükselmişti.

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