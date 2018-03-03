  •  
    Bedavaya "TRANSFER" edilebilecek 24 futbolcu
  •  
    G.Saray "yerli Puyol'u" Süper Lig'de buldu!..
  •  
    Ve Beşiktaş, Monchi ile görüştü: Onu bize verin
  •  
    Emre Akbaba'nın yeni takımını açıkladılar ve..
  •  
    Trabzon'a İngiltere'den ÇILGIN bir teklif geldi!..

Bafetimbi Gomis, Galatasaray tarihine geçti

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı kulübün tarihine geçti.

Kaynak: Sporx.com
Bafetimbi Gomis, Galatasaray tarihine geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2018 19:34
Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, Karabükspor maçında tarihe geçti.

Tecrübeli oyuncu, Karabükspor karşısında attığı gollerle 24 gole ulaştı ve 2000-01 sezonunda 22 gol atan Mario Jardel'i geçerek, Galatasaray tarihinin bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı oyuncusu oldu.

Gomis ve Jardel'in arkasından Milan Baros, 2008-09 sezonunda attığı 20 golle 3. sırada, 1983-1984'te 31 maçta attığı 16 golle Tarık Hocic ise 4. sırada yer alıyor.

2011/12 SEZONUNDAN SONRA İLK KEZ 4 GOL

Gomis, 2011/12 sezonu Şampiyonlar Ligi grup maçında Lyon'un Dinamo Zagreb'i 7-1 yendiği maçta 4 gol atmıştı.

KARİYERİNDEKİ EN GOLCÜ SEZONU

Öte yandan Bafetimbi Gomis, kariyerindeki en golcü sezonunu da Galatasaray'da yaşamış oldu. Sarı-kırmızılılarda 26. golünü atan Gomis, 2011-12 sezonunda attığı 25 gollük sezonunu da geçmiş oldu.

BURAK YILMAZ İLE ARAYI AÇTI

Attığı 24 golle krallık yarışının zirvesinde bulunan Bafetimbi Gomis, en yakın rakibi Burak Yılmaz'ın (18) 6 gol önünde bulunuyor.

Gomis, sarı-kırmızılı kulübün son 2 gol kralından Milan Baros'un 2008-2009 sezonundaki 20 gollük performansını şimdiden geçerken, Burak Yılmaz'ın 2012-2013 sezonundaki 24 gollük performansını ise yakalamış oldu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için