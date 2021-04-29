Babel, füzeleriyle kaleyi bombaladı

Ryan Babel, Galatasaray'a katı savunmayla pozisyon vermeyen Konya karşısında ceza sahası şutlarıyla kilidi açmaya çalıştı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Babel, füzeleriyle kaleyi bombaladı
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29 Nisan 2021 12:28
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Konyaspor karşısında ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Tecrübeli futbolcu, ceza sahasından çektiği sert şutlarla Sehiç'e zor anlar yaşattı. Gol de Babel'in füzesi sonrası geldi.

Fatih Terim, ilk yarıdaki vasat futbol ardından ikinci yarıya 3 değişiklik birden yaparak başladı. Bunlardan biri de Ryan Babel'in oyuna dahil olmasıydı. Hollandalı futbolcu girdikten sonra sol kanatta forvete yakın oynadı.

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'a katı savunmayla pozisyon vermeyen Konya karşısında ceza sahası şutlarıyla kilidi açmaya çalıştı. Babel'in ilk denemesinde Sehiç, üzerine gelen sert vuruşu iki hamlede güçlükle engelleyebildi.

'Topu göremedim'

Ancak Hollandalı'nın ikinci füzesi, tecrübeli file bekçisini hataya zorladı. Sehiç, şutu çeldi ancak Emre Akbaba, önüne düşen topu gole çevirdi.

Ryan Babel öyle sert vurdu ki, deneyimli kaleci takım arkadaşlarına topu görmekte zorlandığını söyledi. Yıldız futbolcu, belki çok etkili bir oyun sergilemedi ancak müthiş şutlarından birinde kilidi açmayı bildi. 



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