AZ Alkmaar aynı tarifeyle Lazio'yu eledi

UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile İtalyan temsilcisi Lazio karşı karşıya geldi.
AFAS Stadion'da oynanan karşılaşmayı AZ Alkmaar 2-1 kazandı ve toplamda 4-2'lik skora ulaşan AZ Alkmaar adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Karşılaşmanın 21. dakikasında Felipe Anderson'un golüyle öne geçen Lazio'ya 28. dakikada Karlssın yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıda Lazio oyundaki etkinliğini artırmak isterken 62. dakikada Pavlidis'in golüyle öne geçen AZ Alkmaar, maçın sonuna kadar skoru koruyarak çeyrek final biletini kapmayı başardı.
Konferans Ligi çeyrek finalinde AZ Alkmaar'ın rakibi 18 Mart Cuma günü yapılacak kura çekimi belirleyecek.
AFAS Stadion'da oynanan karşılaşmayı AZ Alkmaar 2-1 kazandı ve toplamda 4-2'lik skora ulaşan AZ Alkmaar adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Karşılaşmanın 21. dakikasında Felipe Anderson'un golüyle öne geçen Lazio'ya 28. dakikada Karlssın yanıt verdi ve ilk yarı 1-1 bitti. İkinci yarıda Lazio oyundaki etkinliğini artırmak isterken 62. dakikada Pavlidis'in golüyle öne geçen AZ Alkmaar, maçın sonuna kadar skoru koruyarak çeyrek final biletini kapmayı başardı.
Konferans Ligi çeyrek finalinde AZ Alkmaar'ın rakibi 18 Mart Cuma günü yapılacak kura çekimi belirleyecek.
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