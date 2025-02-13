Ayton en az 4 hafta yok!

Portland Trail Blazers'ın pivotu Deandre Ayton, sol baldırındaki zorlanma nedeniyle en az dört hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Ayton en az 4 hafta yok!
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13 Şubat 2025 11:22
Portland Trail Blazers'ın pivotu Deandre Ayton, sol baldırındaki zorlanma nedeniyle en az dört hafta sahalardan uzak kalacak.

Sezonun ikinci yılını Blazers formasyla geçiren Ayton, 14.4 sayı ve 10.2 ribaund ortalamalarıyla oynuyordu.

Portland'ın 23-31'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda 13. sırada yer aldığı güzönüne alındığında, Ayton'un sakatlığı takım için önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor.


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