02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
22:00
02 Ekim
Fenerbahçe-Nice
19:45
02 Ekim
Aberdeen-Shakhtar
22:00
02 Ekim
Lech Poznan-Rapid Wien
19:45
02 Ekim
Dynamo Kiev-C.Palace
19:45
02 Ekim
Lausanne-Breidablik
19:45
02 Ekim
FC Noah-Rijeka
19:45
02 Ekim
Rayo Vallecano-KF Shkendija
19:45
02 Ekim
Brann-FC Utrecht
19:45
02 Ekim
NK Celje-AEK Athens
22:00
02 Ekim
Omonia Nicosia-Mainz 05
19:45
02 Ekim
Sparta Prag-Shamrock
22:00
02 Ekim
Slovan Bratislava-Strasbourg
22:00
02 Ekim
Rakow-U.Craiova
22:00
02 Ekim
AEK Larnaca-Alkmaar
22:00
02 Ekim
Shelbourne-Haecken
22:00
02 Ekim
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
19:45
02 Ekim
Lyon-RB Salzburg
22:00
02 Ekim
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
19:45
02 Ekim
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
22:00
02 Ekim
Basel-VfB Stuttgart
22:00
02 Ekim
N. Forest-FC Midtjylland
22:00
02 Ekim
Sturm Graz-Rangers
22:00
02 Ekim
Celta Vigo-PAOK
22:00
02 Ekim
Genk-Ferencvaros
22:00
02 Ekim
Feyenoord-Aston Villa
22:00
02 Ekim
FC Porto-FK Crvena Zvezda
22:00
02 Ekim
Roma-Lille
19:45
02 Ekim
Viktoria Plzen-Malmö FF
19:45
02 Ekim
Celtic-Braga
19:45
02 Ekim
Ludogorets -Real Betis
19:45
02 Ekim
FCSB-Young Boys
19:45
02 Ekim
Bologna-Freiburg
19:45
02 Ekim
Fiorentina-Sigma Olomouc
22:00

Ayhancan Güven, DTM'nin sezon finalinde piste çıkacak

Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda (DTM) mücadele eden Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, Hockenheim'daki sezon finalinde podyum hedefiyle piste çıkacak. Genel klasmanda beşinci sırada yer alan Ayhancan, hafta sonu yapılacak yarışlarda sezonu zirvede tamamlamayı hedefliyor.

calendar 02 Ekim 2025 15:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Otomobil sporcusu Ayhancan Güven, 2025 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nın (DTM) sezon finalinde yarışacak.
 
Manthey EMA takımı pilotu Ayhancan, Baden-Württemberg eyaletindeki Hockenheim'da bulunan pistte, hafta sonu podyuma çıkmak için mücadele edecek.
 
Red Bull sporcusu Ayhancan, 4 Ekim Cumartesi günü TSİ 10.35'te sıralama turlarında, TSİ 14.30'da da hafta sonunun ilk yarışında gaza basacak.
 
Ayhancan, 5 Ekim Pazar günü TSİ 10.30'da sıralama yarışında, TSİ 14.30'da ise sezonun final yarışında podyuma çıkmak için start alacak.
 
DTM'nin Almanya ayağı öncesinde pilotlar genel klasmanında Mercedes-AMG takımı sürücüsü Lucas Auer, 171 puanla ilk sırada yer alıyor. Auer'i 164 puanla TGI Lamborghini by GRT pilotu Jordan Pepper, 160 puanla Schubert Motorsport pilotu Rene Rast takip ederken Ayhancan Güven ise 154 puanla beşinci sırada bulunuyor.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
