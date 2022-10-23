Ayhancan Güven, ADAC GT Masters'a galibiyetle başladı

Red Bull sporcusu Ayhancan Güven, dünyanın önemli GT serilerinden biri olan ADAC GT Masters serisinin son yarış haftasının ilk gününde birinci oldu.



Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre Hockenheimring'de gerçekleştirilen yarışta takım arkadaşı Christian Engelhart ile başarılı bir sürüş ortaya koyan Güven, damalı bayrağı birinci sırada geçti.



Başarılı pilot ADAC GT Masters 2022 serisindeki son yarışına 23 Ekim Pazar günü TSİ 14.00'da çıkacak.





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