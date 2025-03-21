Aydın Büyükşehir'de Aleksandra Rasinska'ya yeni sözleşme

Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, pasör çaprazı Aleksandra Rasinska ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Bu kapsamda iç transferde Aleksandra Rasinska ile 1 yıllık yeniden anlaşma sağlandığı kaydedildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Bu kapsamda iç transferde Aleksandra Rasinska ile 1 yıllık yeniden anlaşma sağlandığı kaydedildi.