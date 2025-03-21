Aydın Büyükşehir'de Aleksandra Rasinska'ya yeni sözleşme

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Aleksandra Rasinska ile yeniden anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Aydın Büyükşehir'de Aleksandra Rasinska'ya yeni sözleşme
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21 Mart 2025 18:22
Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor, pasör çaprazı Aleksandra Rasinska ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Bu kapsamda iç transferde Aleksandra Rasinska ile 1 yıllık yeniden anlaşma sağlandığı kaydedildi.

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