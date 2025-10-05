05 Ekim
Samsunspor-Fenerbahçe
20:00
05 Ekim
Kasımpaşa-Konyaspor
0-168'
05 Ekim
Le Havre-Rennes
18:15
05 Ekim
Udinese-Cagliari
1-1
05 Ekim
Bologna-Pisa
16:00
05 Ekim
Fiorentina-Roma
16:00
05 Ekim
SSC Napoli-Genoa
19:00
05 Ekim
Juventus-AC Milan
21:45
05 Ekim
Lyon-Toulouse
16:00
05 Ekim
AS Monaco-Nice
18:15
05 Ekim
Real Sociedad-Rayo Vallecano
19:30
05 Ekim
Strasbourg-Angers
18:15
05 Ekim
Lille-PSG
21:45
05 Ekim
FC Twente-Heracles
2-1
05 Ekim
Feyenoord-FC Utrecht
1-026'
05 Ekim
Alkmaar-Telstar
17:45
05 Ekim
Go Ahead Eagles-NEC Nijmegen
21:00
05 Ekim
Celta Vigo-Atletico Madrid
22:00
05 Ekim
Espanyol-Real Betis
19:30
05 Ekim
Karagümrük-Gaziantep FK
17:00
05 Ekim
Hamburger SV-Mainz 05
18:30
05 Ekim
Göztepe-Başakşehir
20:00
05 Ekim
Sarıyer-Sakaryaspor
1-2
05 Ekim
Iğdır FK-İstanbulspor
16:00
05 Ekim
Sivasspor-Serik Belediyespor
16:00
05 Ekim
Bodrum FK-Hatayspor
19:00
05 Ekim
VfB Stuttgart-FC Heidenheim
16:30
05 Ekim
Mönchengladbach-Freiburg
20:30
05 Ekim
Sevilla-Barcelona
17:15
05 Ekim
Aston Villa-Burnley
16:00
05 Ekim
Everton-C.Palace
16:00
05 Ekim
Newcastle-N. Forest
16:00
05 Ekim
Wolves-Brighton
16:00
05 Ekim
Brentford-M.City
18:30
05 Ekim
Alaves-Elche
0-0DA
05 Ekim
FC Porto-Benfica
23:15

Aydın Büyükşehir Belediyespor'da hedef Avrupa

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 11 yeni transferiyle sezonda play-off potasına girip Avrupa kupalarında yer almak istiyor.

Aydın Büyükşehir Belediyespor'da hedef Avrupa
Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 11 yeni transferiyle sezonda play-off potasına girip Avrupa kupalarında yer almayı hedefliyor.

Sultanlar liginde 8. sezonunu geçirmeye hazırlanan Aydın temsilcisi, geçen yıl ligi 8. sırada bitirdi.

Çalışmalarını Yörük Ali Efe Tesisleri'nde sürdüren mavi-beyazlı ekip, ilk maçını 12 Ekim'de deplasmanda Galatasaray Daikin ile oynayacak.


Başantrenör Alper Hamurcu, AA muhabirine, geçen seneye göre daha genç bir kadroya sahip olduklarını söyledi.

Takımda tecrübeli oyuncuların da bulunduğunu aktaran Hamurcu, "Şartlar ne olursa olsun dezavantajı pozitife çevirip elimizden geldiğince bu sezon mücadele etmeye çalışacağız." dedi.

Genç oyuncuların süreç içerisinde öz güven kazanacağını ifade eden Hamurcu, şöyle devam etti:

"Maç oynadıkça, öz güven sağlamaya başladıkça çok daha mücadeleci bir takım olacağımız bir gerçek. Çok daha iyi servis atan bir takım olacağımızı düşünüyorum. Bu da normal olarak blok defans organizasyonumuza çok büyük katkı sağlayacak. Bu ikisi üstüne biraz durmamız gerekecek gibi görünüyor ama tahminim üçüncü haftadan sonra çok daha oturmuş, çok daha dengeli voleybol oynayacak bir takım göreceğiz. Takımın, artık bir geleneği oldu. Sezona iyi başlayamıyorlar. Bunun esprisini sürekli yapıyoruz ama biz her sene çok fazla oyuncu değiştirdiğimiz için bu anlamda uyum sürecimiz biraz daha uzun sürüyor."

 - Hedef Avrupa'ya gitmek

Ligde ilk 8'de yer alıp play-off potasına girmeyi hedeflediklerini vurgulayan Hamurcu, "Bu sene biraz daha zorlu olacak ama şartlar ne olursa olsun bizim tek hedefimiz var play-off ve sonrasında da Avrupa kupalarına katılmak. Bu iş gün geçtikçe biraz daha zorlaşıyor. Umarım daha önce oynamış olduğumuz o Avrupa finalini tekrar Aydın seyircisine izletebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaptan Fatma Şekerci, çok genç ve dinamik bir takım kurulduğunu söyledi.

Takımdaki 4. sezonu olduğunu hatırlatan Şekerci, Avrupa kupalarına gitmeyi çok istediklerini sözlerine ekledi.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Konyaspor 7 4 1 2 13 8 13
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
8 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
12 Kasımpaşa 8 2 2 4 7 9 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
