Aydın Büyükşehir Belediyespor'da hedef Avrupa

Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, 11 yeni transferiyle sezonda play-off potasına girip Avrupa kupalarında yer almayı hedefliyor.Sultanlar liginde 8. sezonunu geçirmeye hazırlanan Aydın temsilcisi, geçen yıl ligi 8. sırada bitirdi.Çalışmalarını Yörük Ali Efe Tesisleri'nde sürdüren mavi-beyazlı ekip, ilk maçını 12 Ekim'de deplasmanda Galatasaray Daikin ile oynayacak.Başantrenör Alper Hamurcu, AA muhabirine, geçen seneye göre daha genç bir kadroya sahip olduklarını söyledi.Takımda tecrübeli oyuncuların da bulunduğunu aktaran Hamurcu,dedi.Genç oyuncuların süreç içerisinde öz güven kazanacağını ifade eden Hamurcu, şöyle devam etti:Ligde ilk 8'de yer alıp play-off potasına girmeyi hedeflediklerini vurgulayan Hamurcu,ifadelerini kullandı.Kaptan Fatma Şekerci, çok genç ve dinamik bir takım kurulduğunu söyledi.Takımdaki 4. sezonu olduğunu hatırlatan Şekerci, Avrupa kupalarına gitmeyi çok istediklerini sözlerine ekledi.