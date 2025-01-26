Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'a şans tanımadı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'a şans tanımadı
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26 Ocak 2025 17:32

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş'ı ağırladı.

Mimar Sinan Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Arzu Uzatöz, Gani Arslan

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Şekerci, Stojiljkovic, Berka Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Sude Demirel (Gizem Düzeltir, Seher Aksoy, Defne Başyolcu, Cansu Aydınoğulları) 

Beşiktaş: Saliha Şahin, Magilo, Rozanski, Brakocevic, Dilay Özdemir, Bengisu Aygün (Gizem Güreşen, Derya Güç, Merve Nezir, Merve Tanıl, Belkız Başkır ) 

Setler: 25-20, 33-31, 25-23

Süre: 104 dakika (34, 40, 30)

 

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