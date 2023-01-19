Avustralya Açık'ta 5 saat 45 dakikalık maç Andy Murray'nin

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın erkekler ikinci turunda Büyük Britanyalı Andy Murray, 2-0 geriye düştüğü maçta ev sahibi ülkeden Thanasi Kokkinakis'i 3-2 yenerek üçüncü tura çıktı.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada, dünya klasmanının 66 numarası Murray ile 159 numarası Kokkinakis karşı karşıya geldi.
İlk iki seti 6-4 ve 7-6 kaybeden 35 yaşındaki Murray, 5 saat 45 dakika süren ve yerel saatle sabaha karşı 04.06'da biten maçın sonraki setlerini 7-6, 6-3, 7-5 kazanarak adını üçüncü tura yazdırdı.
Karşılaşma, 5 saat 53 dakika süren 2012'deki Novak Djokovic-Rafael Nadal finalinin ardından turnuva tarihinin en uzun ikinci mücadelesi oldu.
Avustralya Açık'ta 5 kez final oynayan ancak hiçbirini kazanamayan Murray, 4 saat 49 dakika süren ilk tur maçında da İtalyan Matteo Berrettini'yi 3-2 mağlup etmişti.
Murray, üçüncü turda İspanyol Roberto Bautista Agut ile eşleşti.
Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvada, dünya klasmanının 66 numarası Murray ile 159 numarası Kokkinakis karşı karşıya geldi.
İlk iki seti 6-4 ve 7-6 kaybeden 35 yaşındaki Murray, 5 saat 45 dakika süren ve yerel saatle sabaha karşı 04.06'da biten maçın sonraki setlerini 7-6, 6-3, 7-5 kazanarak adını üçüncü tura yazdırdı.
Karşılaşma, 5 saat 53 dakika süren 2012'deki Novak Djokovic-Rafael Nadal finalinin ardından turnuva tarihinin en uzun ikinci mücadelesi oldu.
Avustralya Açık'ta 5 kez final oynayan ancak hiçbirini kazanamayan Murray, 4 saat 49 dakika süren ilk tur maçında da İtalyan Matteo Berrettini'yi 3-2 mağlup etmişti.
Murray, üçüncü turda İspanyol Roberto Bautista Agut ile eşleşti.
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