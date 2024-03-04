Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum

Avrupa'nın 5 büyük futbol ülkesi Almanya (Bundesliga), Fransa (Ligue 1), İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga) ve İtalya'daki (Serie A) maçlara hafta sonu devam edildi.İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesindeki yerini korudu.Bayer Leverkusen ve Liverpool'ın kazandığı, Real Madrid ve PSG'nin galip gelemediği haftada Inter ise maçını bu gece oynayacak.Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) namağlup lider Bayer Leverkusen, deplasmanda Köln'ü 2-0 yendi.Ligin 24. hafta mücadelesinde Bayer Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Jeremie Frimpong ve 73. dakikada Alejandro Grimaldo attı. Ev sahibi ekipte Jan Thielmann, 14. dakikada kırmızı kart gördü.Bundesliga lideri Bayer Leverkusen, Avrupa'nın 5 büyük liginde tek namağlup takım konumunda bulunuyor.Bundesliga'nın ilk kez oynandığı 1890-91 sezonundan beri şampiyonluk sevinci yaşayamayan Bayer Leverkusen, son 11 yılın şampiyonu Bayern Münih'in hegemonyasına son vererek ilk kez kupayı kazanmak istiyor.Bayern Münih ise deplasmanda Freiburg ile 2-2 berabere kalarak puan kayıplarına yenisini ekledi.İkinci sırada yer alan Bayern Münih, bu sonuçla puanını 54 yaptı. Xabi Alonso yönetimindeki 64 puanlı Bayer Leverkusen, ligin bitimine 10 hafta kala en yakın takipçisi Bayern Münih ile farkı 10 puana çıkardı.İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 27. haftasında Real Madrid, konuk olduğu Valencia ile 2-2 berabere kaldı.Lig lideri olan Real Madrid, zorlu Valencia deplasmanında 2-0 geriye düştükten sonra Vinicius'un golleriyle 1 puan almayı başardı.Valencia-Real Madrid maçındaki hakem kararı tartışma konusu oldu. 2-2'lik beraberlikle biten karşılaşmanın 90+9. dakikasında hakem Jesus Gil Manzano, Real Madrid'in golünden bir saniye önce bitiş düdüğünü çaldı.Brahim Diaz'ın ceza sahası dışından yaptığı ortada, Manzano top havadayken maçı bitirirken, pozisyonun devamında Jude Bellingham topu kafayla ağlara gönderdi.Manzano, maçı bitirdiği gerekçesiyle golü geçerli saymazken, yoğun itirazlarından dolayı Bellingham'a kırmızı kart gösterdi.Real Madrid'te kadroda bulunan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin beş oyuncu değiştirme tercihi arasına giremeyerek yedek bekledi. Valencia'da forma giyen diğer milli futbolcu Cenk Özkaçar ise 89. dakikada Mouctar Diakhaby'nin yerine oyuna dahil oldu.Şampiyonluk mücadelesi veren Girona, deplasmanda Mallorca'ya 1-0 kaybetti.Real Madrid'in deplasmanda Valencia ile 2-2 berabere kalması ve ikinci sıradaki Girona'nın rakip sahada Real Mallorca'ya 1-0 yenilmesinin ardından üst sıralara doğru çıkmak için önemli bir avantaj yakalayan Barcelona, bunu değerlendiremedi. Barcelona, konuk olduğu Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı.Lider Real Madrid'in 66, ikinci sıradaki Girona'nın 59, Barcelona'nın ise 58 puanı bulunuyor.İngiltere Premier Lig'in 27. haftasında lider Liverpool, Nottingham Forest deplasmanında son dakika golüyle 1-0 galip geldi.Liverpool, 90+9. dakikada Uruguaylı futbolcu Darwin Nunez'in attığı golle galibiyete ulaştı. Böylece, "Kırmızılar" üst üste 4. galibiyetini aldı.Premier Lig'de oynanan derbi maçta Manchester City, sahasında Manchester United'ı 3-1 mağlup etti.Şampiyonluk mücadelesi veren bir diğer ekip Arsenal ise bu gece deplasmanda Sheffield United ile karşılaşacak.Liverpool, 63 puanla liderlik koltuğunda otururken, Manchester City 62 puanda, bir maçı eksik Arsenal ise 58 puanda bulunuyor.İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) zirvenin en yakın takipçisi Juventus, deplasmanda Napoli'ye 2-1 mağlup oldu.Siyah-beyazlılarda milli futbolcu Kenan Yıldız, 76. dakikada oyuna girdi.Şampiyonluk mücadelesi veren ekiplerden Milan ise deplasmanda Lazio'yu 1-0 yendi.Ligde art arda son 8. maçını kazanan ve Serie A'nın zirvesinde yer alan Inter, bu gece Genoa ile karşılaşacak.Serie A'nın 27. haftasında bir maçı eksik Inter, 69 puanla zirvede yer aldı. Inter'i 57 puanlı Juventus ve 56 puanlı Milan izledi.Ligue 1'in 24. haftasında lider PSG, deplasmanda takipçisi Monaco ile 0-0 berabere kaldı.Zirve takipçilerinden Brest, konuk ettiği Le Havre'yi 1-0'lık skorla geçti.Ligde 55 puanlı PSG, liderliğini sürdürdü. PSG'nin ardından Brest 46, Monaco ise 42 puanda yer aldı.