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Avrupa Ligi'nde sezonun golü, Yunus Akgün'den!

Galatasaraylı Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi golünü atarak taraftarların oyunu aldı. Tottenham'a ceza sahası dışından attığı gol, Avrupa'nın en iyisi seçildi.

calendar 27 Mayıs 2025 22:18
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Avrupa Ligi'nde sezonun golü, Yunus Akgün'den!
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Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ün İngiltere ekibi Tottenham'a attığı gol, taraftarlar tarafından UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonunun en iyisi seçildi.

UEFA'nın teknik gözlemci ekibi tarafından belirlenip taraftar oylamasına sunulan "sezonun en iyi 10 golü" arasında Galatasaray'ın lig aşamasında şampiyon Tottenham'a karşı 3-2 kazandığı maçta Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından attığı gol, en çok oyu alarak birincilik elde etti.

Milli futbolcunun ardından Karabağ'ın forveti Tural Bayramov'un lig aşamasında Bodo/Glimt'e attığı gol ikinci sırada yer alırken Manchester United'dan Mason Mount'un yarı final rövanşında Athletic Club'a kaydettiği gol üçüncü oldu.


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