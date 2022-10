Avrupa Kros Şampiyonası'nı kazanan en genç Türk olmak için çalışıyor

Eskişehir'de yaşayan genç atlet Ayça Fidanoğlu, hedefinin Avrupa Kros Şampiyonası'nı kazanan en genç Türk sporcu olmak olduğunu söyledi.



Türkiye Atletizm Federasyonunun olimpik kadrosunda yer alan Özel Şehir Koleji 11. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Ayça Fidanoğlu, 2022 yılında Türkiye'deki şampiyonaların yanı sıra Slovakya'daki nisan ayında yapılan Dünya Kros Şampiyonası'na, Fransa'daki Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Dünya Okul Sporları Şampiyonası'nda, İsrail'deki 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'na, yine Slovakya'da 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne katılarak milli formayı başarıyla temsil etti.



Milli sporcu, 11 Aralık'ta İtalya'nın Torino kentinde yapılacak Avrupa Kros Şampiyonası'na katılıp, bu müsabakada altın madalya kazanan en genç Türk sporcu olmak için takım arkadaşlarıyla birlikte antrenörü Bülent Uzun'la her gün 3 saati bulan antrenmanlar yapıyor.



ENKA Kulübü sporcusu Ayça Fidanoğlu, AA muhabirine, milli takım formasıyla ilk kez bu yıl yurt dışında deneyimler yaşadığını söyledi.



Slovakya'da nisan ayında yapılan ve ilk yurt dışı tecrübesi olan Dünya Kros Şampiyonası'nda İngiliz rakibini geride bırakıp altın madalya kazandığını hatırlatan Fidanoğlu, şöyle konuştu:



"Dünya Kros Şampiyonası'nın ardından, Fransa'daki ISF Dünya Okul Sporları Şampiyonası'na, İsrail'deki 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'na, yine Slovakya'da 2022 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne katıldım. Bu yıl milli takımla 4 uluslararası şampiyonaya yer aldım. Müsabakalar benim için çok iyi geçti. Dünya Kros Şampiyonası'nda krosta, ISF Dünya Okul Sporları Şampiyonası'nda 1500 metrede ipi birinci sırada göğüsledim. 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Avrupa ikincisi oldum. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde ise 1500 metrede birinci oldum. Avrupa Kros Şampiyonası'na hazırlanıyorum. 20 Kasım'da Adana'da yapılacak seçmede takıma girip, Avrupa Kros Şampiyonasına gideceğiz. Türk atletizm tarihinde Avrupa Kros Şampiyonasını kazanan en genç sporcu olmak istiyorum. Bu amaç beni heyecanlandırıyor ama kendime güveniyorum.



- Takım arkadaşları da iddialı



Ayça'nın antrenmanları birlikte yaptığı takım arkadaşı da olan ikizi Bade Fidanoğlu da Adana'daki seçmelerde başarılı olarak Avrupa Kros Şampiyonası'na katılacak ekipte kardeşiyle yer almak istediğini bildirdi.



ISF Dünya Okul Sporları Şampiyonası'nda takım halinde birinci olduklarını hatırlatan Fidanoğlu, "Ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmak çok güzel bir duygu. Aynısını önümüzdeki şampiyonada gerçekleştirmek istiyoruz. Her gün antrenman yapıyoruz." diye konuştu.



17 yaşındaki milli sporcu Selen Canlı ise İsrail'deki 18 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonasına katılıp, 2 bin engelli koşu branşında 17'nci sırada yer aldığını belirterek, ISF Dünya Okul Sporları Şampiyonası'nda da 5'incilik elde ettiğini kaydetti.



İtalya'da 11 Aralık'ta düzenlenecek Avrupa Kros Şampiyonası'na katılmak için hazırlandığını aktaran Canlı, "Orada güzel bir derece elde etmeyi hedefliyorum." dedi.



Ayça Fidanoğlu'nun takım arkadaşı olan 15 yaşındaki Elif Naz Köseoğlu da 20 Şubat'ta Adana'daki Türkiye Kros Şampiyonasında takım arkadaşlarıyla birlikte yarıştığına değinerek, "Yaşım küçük olduğu için arkadaşlarımla birlikte Dünya Kros Şampiyonası'na katılamadım. Hedeflerim 2023 yılında başlıyor. Gelecek yıl milli takıma da gireceğim. Ocak ayından sonra uluslararası bütün yarışmalarda boy göstereceğim." ifadelerini kullandı.



- Milli takım antrenörü Bülent Uzun: "Ayça gittiği hiçbir müsabakadan eli boş dönmedi"



Milli takım antrenörü Bülent Uzun da 2022 yılının kendisi ve sporcuları için önemli olduğunu belirterek, özellikle Ayça Fidanoğlu'nun bu seneye inanılmaz bir girişi yaptığını vurguladı.



Ayça'nın şubat ayından ağustosa kadar 4 uluslararası müsabakada 4 madalyaya kazandığını dile getiren Uzun, şöyle devam etti:



"3'ü altın 1'i gümüştü. İspanya'daki Avrupa Atletizm Kulüpler Şampiyonası'nda da ENKA adına 800 metrede altın madalya aldı. 20 Kasım'da Adana'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda katılacağız. Oradan iyi derece elde edip, 11 Aralık'ta İtalya'nın Torino kentinde yapılacak Avrupa Kros Şampiyonasına katılacağız. Ayça bir ilki gerçekleştirebilir. Henüz 16 yaşında. İtalya'da 18-19 yaş grubundaki sporcularla yarışacak. Orada şampiyon olursa tarih yazacak.16 yaşında bir Türk sporcu ilk defa gençler Avrupa şampiyonu olacak. Hedefimiz Avrupa şampiyonluğu. Başka bir hedefimiz olamaz Ayça'yla. Hazırlığımız da o yönde. Ayça gittiği hiçbir müsabakadan eli boş dönmedi. Hep madalyayla döndü. Kazanan bir sporcu. Girdiği her yarışı kazanmayı biliyor. Verdiğimiz bütün taktikleri uygulayabilen bir sporcu. Yarışı kontrolüne alıp istediği kararları verebiliyor. İnanılmaz zeki bir sporcu aynı zamanda. Şu anda Ayça, hem Avrupa'nın hem dünyanın zirvesinde yer alıyor."



Uzun, desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er'e, ENKA Spor Kulübü ve Fidanoğlu'nun okulunun yöneticilerine teşekkür etti.





