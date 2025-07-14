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İşte Kyle Walker-Peters'ın geleceği tarih!

Beşiktaş'ın 3 yıllık sözleşme imzaladığı Kyle Walker-Peters, Çarşamba günü İstanbul'a geliyor.

calendar 14 Temmuz 2025 15:47 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2025 20:50
Fotoğraf: Imago
İşte Kyle Walker-Peters'ın geleceği tarih!
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Beşiktaş, İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki futbolcuya yıllık 4 milyon euro maaş ödeyecek. Anlaşmada imza parası da yer alıyor.

Walker-Peters'ın, 16 Temmuz Çarşamba günü saat 16.00'da Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması bekleniyor.



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