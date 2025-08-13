12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye kötü haber

Kerem Aktürkoğlu'nun transferini isteyen Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

calendar 12 Ağustos 2025 23:51 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2025 00:28
Haber: Sporx.com
Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye kötü haber
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Benfica'dan, Kerem Aktürkoğlu'nun transferini isteyen Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.

Portekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage, Şampiyonlar Ligi'nde Nice ile oynadıkları 3. tur rövanş maçında 2-0 önde olmalarına rağmen 84. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü.

Bu gelişmenin ardından Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli takıma transfer olsa bile UEFA kuralları gereği play-off turunda Fenerbahçe formasıyla Benfica'ya karşı mücadele edemeyecek.


Kerem Aktürkoğlu'nun kendilerine karşı oynamasını istemeyen Benfica'nın, bu gelişmenin ardından milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transferine kısa süre içinde izin verip vermeyeceği merak konusu oldu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN ABİSİ PAYLAŞIMI KALDIRDI

Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Selim Aktürkoğlu, daha önce yaptığı 'Kerem çok iyi bir Galatasaraylı' paylaşımını kaldırdı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.