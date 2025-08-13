Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye kötü haber

Benfica'dan, Kerem Aktürkoğlu'nun transferini isteyen Fenerbahçe'ye kötü bir haber geldi.
Portekiz ekibinin teknik direktörü Bruno Lage, Şampiyonlar Ligi'nde Nice ile oynadıkları 3. tur rövanş maçında 2-0 önde olmalarına rağmen 84. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nu sahaya sürdü.
Bu gelişmenin ardından Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli takıma transfer olsa bile UEFA kuralları gereği play-off turunda Fenerbahçe formasıyla Benfica'ya karşı mücadele edemeyecek.
Kerem Aktürkoğlu'nun kendilerine karşı oynamasını istemeyen Benfica'nın, bu gelişmenin ardından milli futbolcunun Fenerbahçe'ye transferine kısa süre içinde izin verip vermeyeceği merak konusu oldu.
KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN ABİSİ PAYLAŞIMI KALDIRDI
Kerem Aktürkoğlu'nun abisi Selim Aktürkoğlu, daha önce yaptığı 'Kerem çok iyi bir Galatasaraylı' paylaşımını kaldırdı.
