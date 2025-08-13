Robin van Persie: 'Fenerbahçe'nin yeri bende özeldir'

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe'ye deplasmanda 5-2 mağlup olarak elenen Feyenoord'da teknik direktör Robin van Persie, rakiplerinin hücumda daha iyi olduğunu söyledi.



Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, topa sahip oldukları anlarda sakin kalamadıklarını belirtti.



Hazır olmalarına karşın bunun maçı kazanmaya yetmediğini de vurgulayan Robin van Persie, "Oyunun yönünü değiştirme konusunda eksiklerimiz vardı. Savunma olarak kötü değildik ama Fenerbahçe fırsatçılık yapıp ölü toplardan iyi pozisyonlar ürettiler, kontrataklara da iyi çıktılar. Yoksa savunma anlamında çok da başarısız olduğumuzu söyleyemem." ifadelerini kullandı.

- Hwang: "Onlar kadar iyi değildik"

Fenerbahçe taraftarının maçın ardından kendisini tribünlere çağırmasıyla ilgili de konuşan Hollandalı teknik adam,açıklamasında bulundu.Feyenoord'un Güney Koreli oyuncusu In-beom Hwang, ilk yarıda belli bölümlerde iyi oynadıklarını ancak oyunun genelinde beklentilerin altında kaldıklarını söyledi.Böyle bir yenilginin ardından olumlu konuşmanın zor olduğunun altını çizen Hwang,diye konuştu.Hwang, Fenerbahçe karşısında yaptıkları hatalardan ders çıkarmaları gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti: