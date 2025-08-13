12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Robin van Persie: "Fenerbahçe'nin yeri bende özeldir"

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

12 Ağustos 2025
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Fenerbahçe'ye deplasmanda 5-2 mağlup olarak elenen Feyenoord'da teknik direktör Robin van Persie, rakiplerinin hücumda daha iyi olduğunu söyledi.

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, topa sahip oldukları anlarda sakin kalamadıklarını belirtti.

Hazır olmalarına karşın bunun maçı kazanmaya yetmediğini de vurgulayan Robin van Persie, "Oyunun yönünü değiştirme konusunda eksiklerimiz vardı. Savunma olarak kötü değildik ama Fenerbahçe fırsatçılık yapıp ölü toplardan iyi pozisyonlar ürettiler, kontrataklara da iyi çıktılar. Yoksa savunma anlamında çok da başarısız olduğumuzu söyleyemem." ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe taraftarının maçın ardından kendisini tribünlere çağırmasıyla ilgili de konuşan Hollandalı teknik adam, "Taraftarların beni çağırdığını duydum ve çok sevindim. Fenerbahçe'nin bendeki yeri özeldir. Bu vesileyle Fenerbahçe'ye gelecekte başarılar diliyorum." açıklamasında bulundu.

- Hwang: "Onlar kadar iyi değildik"

Feyenoord'un Güney Koreli oyuncusu In-beom Hwang, ilk yarıda belli bölümlerde iyi oynadıklarını ancak oyunun genelinde beklentilerin altında kaldıklarını söyledi.

Böyle bir yenilginin ardından olumlu konuşmanın zor olduğunun altını çizen Hwang, "Daha iyi olmak zorundayız. Yolumuza UEFA Avrupa Ligi'nde devam edeceğiz. Fenerbahçe çok fazla önemli oyuncuya sahip. Oyunu kontrol ettiler ve biz onlar kadar iyi değildik." diye konuştu.

Hwang, Fenerbahçe karşısında yaptıkları hatalardan ders çıkarmaları gerektiğini anlatarak, şunları kaydetti: 

"Bundan sonra her maçta daha iyisini yapıp taraftarlarımızı mutlu etmeliyiz. Ligde, UEFA Avrupa Ligi'nde ve kupada onları mutlu etmek istiyoruz. Çok zor bir maçtı. Savunmada ve hücumda daha iyi olabilirdik. İlk maçta ilk yarıda oyunu biz domine etmiştik ama ikinci yarıda ise durum değişmişti. Bu maçta ise istediğimiz taktik ve stratejileri uygulamaya çalıştık ama Fenerbahçe bugün daha iyi oynadı. Planımızı uygulayamadık. Bu mağlubiyeti kabul ederek ders çıkarmamız gerekiyor." 

