13 Ağustos
Başakşehir-Viking
1-1
13 Ağustos
PSG-Tottenham
0-029'
13 Ağustos
Huddersfield -Leicester City
0-044'
13 Ağustos
Bolton Wanderers-Sheffield Wednesday
1-245'
13 Ağustos
Barnsley-Fleetwood Town
1-045'
13 Ağustos
Cheltenham Town-Exeter City
1-045'
13 Ağustos
Birmingham City-Sheffield United
1-030'
13 Ağustos
Aarau-Bellinzona
1-0
14 Ağustos
Universidad de Chile-Independiente
03:30
14 Ağustos
Flamengo-Internacional
03:30
13 Ağustos
FC Orenburg-FK Akhmat
2-1
13 Ağustos
PFC Sochi-Samara
6-4
13 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Baltika
2-0
13 Ağustos
Dinamo Moscow-FC Krasnodar
0-383'

İşte Morata'nın Galatasaray'da bıraktığı rakam!

Galatasaray'a sitemli bir şekilde veda eden Alvaro Morata'nın 400 bin euro'dan vazgeçtiği öğrenildi.

calendar 13 Ağustos 2025 09:22
Fotoğraf: AA
İşte Morata'nın Galatasaray'da bıraktığı rakam!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata, sarı-kırmızılılara veda etmesinin ardından İtalya'dan Como'ya transfer oldu.

Alvaro Morata'nın, Galatasaray'a veda paylaşımı ise dikkat çekti.

İspanyol golcü, veda açıklamasında alacağından feragat ettiğini söyledi ve yönetimi eleştirdi.


Morata'nın veda açıklaması şu şekilde:

"Sevgili Galatasaray taraftarları ve Türkiye halkı, bana gösterdiğiniz sevgi, sıcaklık ve destek için size içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. İlk günden beri beni hoş karşıladınız ve desteğiniz kariyerim boyunca yaşadığım en olağanüstü şeyler arasında oldu.

Maalesef kulüpteki tecrübem için aynı şeyi söyleyemiyorum. Verilen sözün ve temel değerlere saygının sağlanmadığı anlar oldu. Maaşımın bir kısmından ve kazandığım diğer sözleşme haklarından vazgeçmekten başka çarem kalmadığı noktaya kadar (yayınlanan rakam doğru değildir) verilen taahhütler sonuna kadar yerine getirilmedi. Benim için hayatta ve işte asla kırılmaması gereken ilkeler vardır, her insanın haklarına saygı gibi. Kazanılanları tanıyamamak ve telafi edememek, benim için kabul edilemez ve inandığım adalet ve profesyonellik değerlerine aykırıdır."

400 BİN EURO

Alvaro Morata'nın Galatasaray'da bıraktığı rakamın ise 400 bin euro olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Alvaro Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
