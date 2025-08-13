İşte Morata'nın Galatasaray'da bıraktığı rakam!

Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata, sarı-kırmızılılara veda etmesinin ardından İtalya'dan Como'ya transfer oldu.
Alvaro Morata'nın, Galatasaray'a veda paylaşımı ise dikkat çekti.
İspanyol golcü, veda açıklamasında alacağından feragat ettiğini söyledi ve yönetimi eleştirdi.
Morata'nın veda açıklaması şu şekilde:
"Sevgili Galatasaray taraftarları ve Türkiye halkı, bana gösterdiğiniz sevgi, sıcaklık ve destek için size içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. İlk günden beri beni hoş karşıladınız ve desteğiniz kariyerim boyunca yaşadığım en olağanüstü şeyler arasında oldu.
Maalesef kulüpteki tecrübem için aynı şeyi söyleyemiyorum. Verilen sözün ve temel değerlere saygının sağlanmadığı anlar oldu. Maaşımın bir kısmından ve kazandığım diğer sözleşme haklarından vazgeçmekten başka çarem kalmadığı noktaya kadar (yayınlanan rakam doğru değildir) verilen taahhütler sonuna kadar yerine getirilmedi. Benim için hayatta ve işte asla kırılmaması gereken ilkeler vardır, her insanın haklarına saygı gibi. Kazanılanları tanıyamamak ve telafi edememek, benim için kabul edilemez ve inandığım adalet ve profesyonellik değerlerine aykırıdır."
400 BİN EURO
Alvaro Morata'nın Galatasaray'da bıraktığı rakamın ise 400 bin euro olduğu ortaya çıktı.
Galatasaray'da 16 maçta süre bulan Alvaro Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
