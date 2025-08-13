Galatasaray'da fırsat transferi: Wilfried Singo!

Przemyslaw Frankowski'yi gönderen, Carlos Cuesta ve Victor Nelsson'la yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, stoper ve sağ bek arayışında.
Hem stoper hem sağ bek oynayabilen Wilfried Singo iki bölgeyi birden tamamladığı için listenin ilk sırasına yazıldı.
Galatasaray cephesi, 24 yaşındaki yıldız için Monaco ile temasa geçerek kiralama teklifinde bulundu.
30 MİLYON EURO'LUK TALEP
Fransız ekibi bu teklife olumsuz yanıt verirken, bonservis konusunda 30 milyon Euro talep etti.
Şampiyonlar Ligi listesini 2 Eylül'de UEFA'ya bildirmek zorunda olan sarı-kırmızılılar, bu tarihe kadar Singo için masada olacak.
Fransa'da 1 Eylül'de sona erecek transfer dönemini fırsata çevirmeye çalışacak Galatasaray cephesi, Singo için rakamları düşürmeye çalışacak.
SEZON PERFORMANSI
Kulübüyle 2028'e kadar kontratı bulunan 1.90'lık savunma oyuncusu, geçen sezon 35 maçta 3 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.
