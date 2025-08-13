12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Galatasaray'da fırsat transferi: Wilfried Singo!

Galatasaray, Monaco forması giyen Wilfried Singo'nun transferi için 2 Eylül'e kadar masada olacak.

13 Ağustos 2025
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da fırsat transferi: Wilfried Singo!
Przemyslaw Frankowski'yi gönderen, Carlos Cuesta ve Victor Nelsson'la yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, stoper ve sağ bek arayışında.

Hem stoper hem sağ bek oynayabilen Wilfried Singo iki bölgeyi birden tamamladığı için listenin ilk sırasına yazıldı.

Galatasaray cephesi, 24 yaşındaki yıldız için Monaco ile temasa geçerek kiralama teklifinde bulundu.


30 MİLYON EURO'LUK TALEP

Fransız ekibi bu teklife olumsuz yanıt verirken, bonservis konusunda 30 milyon Euro talep etti.

Şampiyonlar Ligi listesini 2 Eylül'de UEFA'ya bildirmek zorunda olan sarı-kırmızılılar, bu tarihe kadar Singo için masada olacak.

Fransa'da 1 Eylül'de sona erecek transfer dönemini fırsata çevirmeye çalışacak Galatasaray cephesi, Singo için rakamları düşürmeye çalışacak.

SEZON PERFORMANSI

Kulübüyle 2028'e kadar kontratı bulunan 1.90'lık savunma oyuncusu, geçen sezon 35 maçta 3 gol 3 asistlik performans ortaya koydu.

