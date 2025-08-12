12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Loic Bade, Sevilla'dan Leverkusen'e!

Fransız stoper Loic Bade, Sevilla'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Bayer Leverkusen ile görüşmelerde sona gelinirken, oyuncunun da Alman ekibine "evet" dediği bildirildi. Sevilla, 30 milyon euroya yakın bir teklif bekliyor.

calendar 12 Ağustos 2025 17:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sevilla ve Bayer Leverkusen, Fransız savunma oyuncusu Loic Bade'nin transferi için görüşmelerini hızlandırdı. Oyuncunun Alman kulübüne transferi için taraflar son detayları konuşurken, Bade'nin de Leverkusen'e gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Loic Bade, son dönemde Stuttgart, Aston Villa ve Bournemouth gibi kulüplerden gelen teklifleri reddetmişti. Ancak Leverkusen, oyuncunun ilgisini çeken kulüp olmayı başardı.

Alman ekibi geçtiğimiz hafta Sevilla'ya 20 milyon euronun altında bir ilk teklif yaptı. Ancak İspanyol kulübü, toplamda 30 milyon euro (bonuslar dahil) talep ediyor. 



Bournemouth ise daha önce 25 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus önererek Sevilla'nın taleplerine en çok yaklaşan kulüp olmuştu. Üstelik İngilizler, kadroda düşünülmeyen bazı oyuncularını maaşlarını karşılaması şartıyla Sevilla'ya kiralamaya da hazırdı. Ancak Bade, bu teklifi kabul etmemişti.

Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
