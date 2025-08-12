12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Yves Bissouma, kadro dışı kaldı!

Tottenham forması giyen Yves Bissouma, Paris Saint-Germain ile oynanacak Süper Kupa maçının kadrosuna alınmadı.

calendar 12 Ağustos 2025 18:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Yves Bissouma, kadro dışı kaldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Tottenham forması giyen ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Yves Bissouma ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Bissouma, Tottenham'ın Süper Kupa'da Paris Saint-Germain ile oynayacağı maçın kadrosunda yer almadı.

TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA

Tottenham Teknik Direktörü Thomas Frank, yaptığı açıklamada, "Bissouma birkaç kez kaldı ve sonuncusu artık çok fazlaydı. Bu disiplin konusunda bir yaptırım olması gerekiyordu. Bu nedenle Süper Kupa'da kadroda yer almıyor." dedi.


Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki futbolcunun Tottenham ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Tottenham forması altında geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan Bissouma, 2 kez gol sevinci yaşadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.