12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Beşiktaş'ta Lucas Vazquez pazarlığı!

Beşiktaş'ın, sağ bek için Real Madrid'ten ayrılan Lucas Vazquez ile temas kurduğu öğrenildi.

Transfer dönemini hareketli geçiren Beşiktaş'ta, gündemdeki sıcak isimlerden birisi de Real Madrid ile anlaşması biten İspanyol sağ bek Lucas Vazquez'di.

Yıldız oyuncunun transferi için siyah beyazlılardan beklentisi ortaya çıktı.

"1 SENEDEN FAZLA KONTRAT VERMEYİZ"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı önceki gün basın toplantısında, "32-33 ve hatta 34 yaşlarında bir oyuncu gelecek olursa bonservis vermeyeceğiz. Gelir 1 sene oynarlar, direkt katkı verirler. Hiçbir zaman da 1 seneden fazla kontrat vermeyiz" diyerek tecrübeli oyuncu transferi için kapıyı açmıştı.


Adalı'nın işaret ettiği bu ismin Real Madrid ile kontratı biten Lucas Vazquez olduğu ortaya çıktı. Sağ bek için İspanyol yıldız ile temas kurulduğu ve pazarlıkların başlatıldığı öğrenildi.

SICAK BAKMADI

Menajerler aracılığıyla bir yıllık kontrat önerilen başarılı oyuncunun, buna sıcak bakmadığı ve anlaşma süresinin artırılması halinde teklifi değerlendireceği aktarıldı.

VAZQUEZ KARİYERİ

Kariyerine Real Madrid altyapısında başlayan ve sadece bir dönem Espanyol'da kiralık oynayan Vazquez, geri kalan tüm kariyerini İspanyol devinde geçirdi.

Real Madrid A Takım formasını tam 402 kez terleten tecrübeli oyuncu, bu maçlarda 38 gol atarken 73 de asist kaydetti.


 
