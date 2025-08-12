EXXEN Spor İzle: Fenerbahçe - Feyenoord Canlı İzle

Fenerbahçe - Feyenoord maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Fenerbahçe - Feyenoord maçı saati: Nereden izlenir? | Fenerbahçe - Feyenoord maçını Selçuk Sports, Taraftarium24, Justin TV, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya benzeri korsan yayın sitelerinden izlemek yasadışıdır. Ücretli dijital platformlardan biri olan S Sport Plus üzerinden canlı ve yüksek kaliteli yayınla izlenebilecek olan Fenerbahçe - Feyenoord maçının kadrosu ve muhtemel 11'leri henüz netleşmedi. Peki, Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe - Feyenoord maçını canlı izlemek isteyenler için tüm yayın ve maç detayları...Fenerbahçe - Feyenoord maçını şifresiz ve canlı izlemek için Exxen Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, Exxen Spor'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Feyenoord'u ağırlıyor. Hollanda'da De Kuip Stadı'nda oynanan ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olan sarı lacivertliler, rövanş maçında rakibini eleyerek bir üste tura çıkmanın hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın oynanmasına sayılı günler kala, Fenerbahçe Feyenoord maçı biletlerinin satışa çıkacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Fenerbahçe - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, bilet fiyatları ne kadar?" İşte Fenerbahçe - Feyenoord maçı tarihi ve maç saati...Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak. Fenerbahçe - Feyenoord maçı Exxen Spor üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.Fenerbahçe - Feyenoord maçı 12 Ağustos Salı günü saat 20:00'da oynanacak mücadele, Exxen Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek.Fenerbahçe, UEFA'ya Şampiyonlar Ligi için kadrosunu bildirdi. Sakatlık veya teknik kararla bazı oyuncular listede yer almadı. Kadroda dikkat çeken bazı isimler şöyle:Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik LivakovicDefans: Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan SkriniarOrta saha: Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian SzymanskiForvet: Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk TosunKadroya alınmayan oyuncular: Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Rodrigo BecaoFenerbahçe'nin yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında denediği sistem üzerinden ilerlemesi bekleniyor. Mourinho'nun Feyenoord karşısında daha defansif ve kontrollü bir kadroyla sahaya çıkacağı tahmin ediliyor.Livakovic – Semedo, Skriniar, Djiku, Oosterwolde – Amrabat, Fred – İrfan Can, Szymanski, Talisca – En-Nesyri📝 Alternatifler: Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Cenk TosunHollanda temsilcisi Feyenoord, iç sahada oynayacağı bu karşılaşmada tempolu ve topa sahip olan bir oyun anlayışı benimseyecek. Teknik direktör Arne Slot'un, ideal 11'iyle sahaya çıkması bekleniyor.Bijlow – Geertruida, Hancko, Trauner, López – Wieffer, Zerrouki – Jahanbakhsh, Timber, Stengs – Giménez📝 Alternatifler: Minteh, Paixão, Dilrosun, NieuwkoopFenerbahçe'nin UEFA kadrosunda Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao yer almıyor. Bu isimlerin teknik tercihler ya da sakatlık sebebiyle listede yer almadığı ifade edildi.Ayrıca genç oyunculardan Joshua King, Lincoln Henrique ve Luan Peres de listede bulunmuyor.Fenerbahçe'nin Avrupa yolculuğundaki ilk resmi karşılaşmasını canlı izlemek için Exxen Spor platformunu tercih edebilirsiniz.