Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı!

Galatasaray, son dönemde Suudi Arabistan ile adı geçen Barış Alper Yılmaz için harekete geçiyor. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcuya zam yapma kararı aldı.
Hem Premier Lig hem Serie A hem de Suudi Arabistan kulüplerinin istediği milli futbolcunun takımda kalmasını öncelikli gören yönetim millî yıldızını da mutlu edecek bir iyileştirmeye gidecek.
YAPILACAK ZAM
Tekliflerin de etkisiyle, Barış'ı da teşvik ve takdir etmek adına yıllık 70 milyon TL civarında olan ücreti minimum 150 milyon TL bandına çıkarılacak.
Barış Alper için Avrupa'ya 40 milyon, Suudi Arabistan'a da 50 milyon avro bonservis bedeli belirleyen yönetim bu rakamlara ulaşılmadığı takdirde yıldız futbolcuyu bir sezon daha tutacak.
Sarı kırmızılılarda Okan Buruk'un jokeri konumundaki Barış Alper Yılmaz, ücret anlamında takım arkadaşlarının çok gerisinde kalmıştı bu telafi edilecek.
KALMAYA DAHA SICAK
25 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan'dan yıllık 10 milyon euro konuşuluyor. Ancak Barış, yönetim ve teknik ekibin "Kal" çağrısına daha sıcak.
Lige iyi bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz, sezonun ilk haftasındaki Gaziantep FK maçında 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Hem Premier Lig hem Serie A hem de Suudi Arabistan kulüplerinin istediği milli futbolcunun takımda kalmasını öncelikli gören yönetim millî yıldızını da mutlu edecek bir iyileştirmeye gidecek.
YAPILACAK ZAM
Tekliflerin de etkisiyle, Barış'ı da teşvik ve takdir etmek adına yıllık 70 milyon TL civarında olan ücreti minimum 150 milyon TL bandına çıkarılacak.
Barış Alper için Avrupa'ya 40 milyon, Suudi Arabistan'a da 50 milyon avro bonservis bedeli belirleyen yönetim bu rakamlara ulaşılmadığı takdirde yıldız futbolcuyu bir sezon daha tutacak.
Sarı kırmızılılarda Okan Buruk'un jokeri konumundaki Barış Alper Yılmaz, ücret anlamında takım arkadaşlarının çok gerisinde kalmıştı bu telafi edilecek.
KALMAYA DAHA SICAK
25 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan'dan yıllık 10 milyon euro konuşuluyor. Ancak Barış, yönetim ve teknik ekibin "Kal" çağrısına daha sıcak.
Lige iyi bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz, sezonun ilk haftasındaki Gaziantep FK maçında 2 gol attı ve 1 asist yaptı.