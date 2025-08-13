12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı!

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesine iyileştirme yapacak.

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı!
Galatasaray, son dönemde Suudi Arabistan ile adı geçen Barış Alper Yılmaz için harekete geçiyor. Sarı-kırmızılılar, milli futbolcuya zam yapma kararı aldı.

Hem Premier Lig hem Serie A hem de Suudi Arabistan kulüplerinin istediği milli futbolcunun takımda kalmasını öncelikli gören yönetim millî yıldızını da mutlu edecek bir iyileştirmeye gidecek.

YAPILACAK ZAM

Tekliflerin de etkisiyle, Barış'ı da teşvik ve takdir etmek adına yıllık 70 milyon TL civarında olan ücreti minimum 150 milyon TL bandına çıkarılacak.


Barış Alper için Avrupa'ya 40 milyon, Suudi Arabistan'a da 50 milyon avro bonservis bedeli belirleyen yönetim bu rakamlara ulaşılmadığı takdirde yıldız futbolcuyu bir sezon daha tutacak.

Sarı kırmızılılarda Okan Buruk'un jokeri konumundaki Barış Alper Yılmaz, ücret anlamında takım arkadaşlarının çok gerisinde kalmıştı bu telafi edilecek.

KALMAYA DAHA SICAK

25 yaşındaki futbolcu için Suudi Arabistan'dan yıllık 10 milyon euro konuşuluyor. Ancak Barış, yönetim ve teknik ekibin "Kal" çağrısına daha sıcak.

Lige iyi bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz, sezonun ilk haftasındaki Gaziantep FK maçında 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

