Paris Saint-Germain'de Matvey Safonov ile yollar siyasi nedenlerden dolayı ayrılabilir.
Fransız ekibi, Bournemouth'tan Ukraynalı savunma oyuncusu Ilya Zabarnyi'yi kadrosuna kattı. Paris Saint-Germain'in, Zabarnyi transferinin ardından Rus kaleci Matvey Safonov ile yollarını ayırabileceği kaydedildi.
"PSG BUNU İSTEMEZ!"
RIA Novosti'ye konuşan bir kaynak, "Zabarnyi, Paris Saint-Germain'in gerçekten kadrosuna katmak istediği oyunculardan biriydi. PSG, onu evinde hissettirmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ancak Ukraynalılar, Rusya'nın operasyonları başladığından bu yana çok dikkatli davranıyorlar. Zabarnyi'nin, Safonov ile birlikte fotoğrafının çıkması ülkesinde sorun yaşamasına neden olacaktır. PSG, bunu istemez!" dedi.
PSG İLE SÖZLEŞMESİ
Paris Saint-Germain, Rus kaleci Safonov'u geçen yıl Krasnodar'dan 20 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gsöterilen 26 yaşındaki file bekçisinin, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
63 MİLYON EURO'LUK TRANSFER
Paris Saint-Germain, Zabarnyi transferi için Bournemouth'a 63 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada 3 milyon euro'luk bonus maddesi de yer alıyor.
DONNARUMMA DA VEDA EDEBİLİR
Öte yandan Paris Saint-Germain, kalesini Lille'den Lucas Chevalier ile güçlendirdi. Bu gelişmenin ardından Fransız kalecinin Paris Saint-Germain'de birinci kaleci olması ve Donnarumma'nın takımdan ayrılması bekleniyor.
Fransız ekibi, Bournemouth'tan Ukraynalı savunma oyuncusu Ilya Zabarnyi'yi kadrosuna kattı. Paris Saint-Germain'in, Zabarnyi transferinin ardından Rus kaleci Matvey Safonov ile yollarını ayırabileceği kaydedildi.
"PSG BUNU İSTEMEZ!"
RIA Novosti'ye konuşan bir kaynak, "Zabarnyi, Paris Saint-Germain'in gerçekten kadrosuna katmak istediği oyunculardan biriydi. PSG, onu evinde hissettirmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ancak Ukraynalılar, Rusya'nın operasyonları başladığından bu yana çok dikkatli davranıyorlar. Zabarnyi'nin, Safonov ile birlikte fotoğrafının çıkması ülkesinde sorun yaşamasına neden olacaktır. PSG, bunu istemez!" dedi.
PSG İLE SÖZLEŞMESİ
Paris Saint-Germain, Rus kaleci Safonov'u geçen yıl Krasnodar'dan 20 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gsöterilen 26 yaşındaki file bekçisinin, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
63 MİLYON EURO'LUK TRANSFER
Paris Saint-Germain, Zabarnyi transferi için Bournemouth'a 63 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada 3 milyon euro'luk bonus maddesi de yer alıyor.
DONNARUMMA DA VEDA EDEBİLİR
Öte yandan Paris Saint-Germain, kalesini Lille'den Lucas Chevalier ile güçlendirdi. Bu gelişmenin ardından Fransız kalecinin Paris Saint-Germain'de birinci kaleci olması ve Donnarumma'nın takımdan ayrılması bekleniyor.