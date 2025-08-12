12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Paris Saint-Germain'de siyasi ayrılık!

Paris Saint-Germain, Bournemouth'tan Ukraynalı savunma oyuncusu Ilya Zabarnyi'yi kadrosuna kattı. Fransız ekibinde bu transferin ardından Rus kaleci Matvey Safonov ile yolların ayrılabileceği belirtildi.

calendar 12 Ağustos 2025 19:25
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Paris Saint-Germain'de siyasi ayrılık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Paris Saint-Germain'de Matvey Safonov ile yollar siyasi nedenlerden dolayı ayrılabilir.

Fransız ekibi, Bournemouth'tan Ukraynalı savunma oyuncusu Ilya Zabarnyi'yi kadrosuna kattı. Paris Saint-Germain'in, Zabarnyi transferinin ardından Rus kaleci Matvey Safonov ile yollarını ayırabileceği kaydedildi.

"PSG BUNU İSTEMEZ!"


RIA Novosti'ye konuşan bir kaynak, "Zabarnyi, Paris Saint-Germain'in gerçekten kadrosuna katmak istediği oyunculardan biriydi. PSG, onu evinde hissettirmek için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ancak Ukraynalılar, Rusya'nın operasyonları başladığından bu yana çok dikkatli davranıyorlar. Zabarnyi'nin, Safonov ile birlikte fotoğrafının çıkması ülkesinde sorun yaşamasına neden olacaktır. PSG, bunu istemez!" dedi.

PSG İLE SÖZLEŞMESİ

Paris Saint-Germain, Rus kaleci Safonov'u geçen yıl Krasnodar'dan 20 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gsöterilen 26 yaşındaki file bekçisinin, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

63 MİLYON EURO'LUK TRANSFER

Paris Saint-Germain, Zabarnyi transferi için Bournemouth'a 63 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada 3 milyon euro'luk bonus maddesi de yer alıyor.

DONNARUMMA DA VEDA EDEBİLİR

Öte yandan Paris Saint-Germain, kalesini Lille'den Lucas Chevalier ile güçlendirdi. Bu gelişmenin ardından Fransız kalecinin Paris Saint-Germain'de birinci kaleci olması ve Donnarumma'nın takımdan ayrılması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.