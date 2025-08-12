Paris Saint-Germain'de siyasi ayrılık!

Paris Saint-Germain'de Matvey Safonov ile yollar siyasi nedenlerden dolayı ayrılabilir.Fransız ekibi, Bournemouth'tan Ukraynalı savunma oyuncusu Ilya Zabarnyi'yi kadrosuna kattı. Paris Saint-Germain'in, Zabarnyi transferinin ardından Rus kaleci Matvey Safonov ile yollarını ayırabileceği kaydedildi.RIA Novosti'ye konuşan bir kaynak,dedi.Paris Saint-Germain, Rus kaleci Safonov'u geçen yıl Krasnodar'dan 20 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gsöterilen 26 yaşındaki file bekçisinin, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.Paris Saint-Germain, Zabarnyi transferi için Bournemouth'a 63 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada 3 milyon euro'luk bonus maddesi de yer alıyor.Öte yandan Paris Saint-Germain, kalesini Lille'den Lucas Chevalier ile güçlendirdi. Bu gelişmenin ardından Fransız kalecinin Paris Saint-Germain'de birinci kaleci olması ve Donnarumma'nın takımdan ayrılması bekleniyor.