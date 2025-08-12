12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
1-054'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

Manchester City'de Ederson yerine Gianluigi Donnarumma

Manchester City, takımdan ayrılması gündeme gelen Ederson yerine Paris Saint-Germain'den Gianluigi Donnarumma'yı transfer hedefi olarak belirledi.

calendar 12 Ağustos 2025 17:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Manchester City'de Ederson yerine Gianluigi Donnarumma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Manchester City, Paris Saint-Germain forması giyen Gianluigi Donnarumma ile ilgileniyor.

Manchester City'de Brezilyalı file bekçisi Ederson takımdan ayrılabilir. Ederson, Galatasaray'ın da gündeminde yer alıyor.

EDERSON YERİNE DONNARUMMA

RMC Sport'ta yer alan bu habere göre, Manchester City, ayrılık ihtimali gündeme gelen Ederson yerine Paris Saint-Germain'den Gianluigi Donnarumma ile ilgileniyor.

Paris Saint-Germain, kalesini Lille'den Lucas Chevalier ile güçlendirdi. Bu gelişmenin ardından Fransız kalecinin Paris Saint-Germain'de birinci kaleci olması ve Donnarumma'nın takımdan ayrılması bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.