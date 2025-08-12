Manchester City'de Ederson yerine Gianluigi Donnarumma

Manchester City, Paris Saint-Germain forması giyen Gianluigi Donnarumma ile ilgileniyor.



Manchester City'de Brezilyalı file bekçisi Ederson takımdan ayrılabilir. Ederson, Galatasaray'ın da gündeminde yer alıyor.



EDERSON YERİNE DONNARUMMA



RMC Sport'ta yer alan bu habere göre, Manchester City, ayrılık ihtimali gündeme gelen Ederson yerine Paris Saint-Germain'den Gianluigi Donnarumma ile ilgileniyor.



Paris Saint-Germain, kalesini Lille'den Lucas Chevalier ile güçlendirdi. Bu gelişmenin ardından Fransız kalecinin Paris Saint-Germain'de birinci kaleci olması ve Donnarumma'nın takımdan ayrılması bekleniyor.



